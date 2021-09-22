شاهد: صرخات وأوجاع طالب مقدسي أثناء اعتقاله بعدما أصابه رصاص الاحتلال

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات قرب مدرسة ذكور الطور الثانوية في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي على الشاب بسام أبو سبيتان وأصابته بالقدم اليسرى خلال مواجهات في البلدة، ثم اقتادته إلى أحد مراكز الاعتقال بالقدس.

وبث مركز معلومات وادي حلوة بالقدس مقطع فيديو صادم لعملية اعتقال بسام بينما يتأوّه يصرخ ألما ولا يستطيع المشي على قدمه المصابة.

وأضافت المصادر أن عددًا من الطلاب تعرضوا للضرب على أيدي جنود الاحتلال.

وفي سياق متصل، اقتحم مئات المستوطنون باحات مسجد الأقصى المبارك على فترتين اليوم 725 مستوطنًا في الفترة الصباحية و196 مستوطنًا بفترة ما بعد الظهر في ثاني أيام ما يعرف بـ”عيد العرش” اليهودي، حسبما ذكر مركز معلومات وادي حلوة.

وتتابعت مجموعات متتالية من المستوطنيين بأعداد كبيرة، أدى مئات منهم صلوات خاصة في المسجد الأقصى وكان من بينهم العضو المتطرف بالكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير.