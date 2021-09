جلسة عاصفة في الكونغرس الأمريكي بشأن تمويل قبة إسرائيل الحديدية.. ماذا حدث؟

سحب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي تمويلًا عسكريًا بقيمة مليار دولار لإسرائيل من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأمريكية بعد اعتراضات من الليبراليين في المجلس.

وأثار الديمقراطيون في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عاصفة من ردود الفعل الغاضبة بعدما سحبوا من مشروع قانون آخر مبلغ مليار دولار مخصصة لتمويل النظام المضاد للصواريخ المسمى بـ(القبة الحديدية).

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الديموقراطيين سحبوا هذا المبلغ من مشروع قانون مخصص لتمويل الحكومة الفيدرالية بعد ضغوط من الجناح اليساري للحزب رفضوا أن يتم الربط في نص واحد بين القبة الحديدية وتمويل حكومتهم.

Democrats in the House of Representatives passed a bill to fund the U.S. government through Dec. 3 and suspend the nation's borrowing limit until the end of 2022, sending it to the Senate where Republicans have vowed to block it https://t.co/1wmKdicfkn pic.twitter.com/0p5qJOCF52 — Reuters (@Reuters) September 22, 2021

ويناقش مجلس النواب الأمريكي حاليًا تشريعًا لتمويل الحكومة الاتحادية، حتى 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ورفع حد الاقتراض في البلاد.

واعترض بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على بند في مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتوفير التمويل الإضافي حتى تتمكن إسرائيل من تجديد نظام الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية).

وأجبر هذا الخلاف لجنة القواعد في مجلس النواب على التأجيل لفترة وجيزة قبل أن يتعهد قادة لجنة المخصصات بإدراج تمويل النظام الإسرائيلي في مشروع قانون للإنفاق الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام.

House Democrats removed $1 billion in funding for Israel's Iron Dome air defense system from their stopgap government funding bill, after progressives threatened to tank the measure over the military support for Israel. https://t.co/AlicGNF8FV — ABC News (@ABC) September 21, 2021

وقال النائب الديمقراطي جمال بومان إن أعضاء مجلس النواب لم يُتح لهم الوقت الكافي للنظر في الأمر.

وأوضح للصحفيين “المشكلة هي أن القيادة تُلقي بشيء ما على طاولتنا وتعطينا حوالي 5 دقائق لنقرر ما سنفعله ثم نحاول المضي قدمًا في ذلك”.

وقدمت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 1.6 مليار دولار لإسرائيل لتطوير وبناء نظام القبة الحديدية، وفقًا لتقرير هيئة أبحاث الكونغرس الأمريكي العام الماضي.

ويعكس ذلك الدعم القوي الدائم لإسرائيل بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

Democratic lawmakers on Tuesday removed $1 billion in military funding for Israel from legislation to fund the U.S. government after objections from House of Representatives liberals, setting the stage for a potential fight over the matter later this year. https://t.co/aOX3GqhKrG — Newsmax (@newsmax) September 21, 2021

“تأجيل فني”

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في بيان إن سحب التمويل “تأجيل فني” وإن زعماء الحزب الديمقراطي الأمريكي أكدوا له أنه سيتم تحويل مبلغ تمويل القبة الحديدية قريبًا.

واعترض بعض الديمقراطيين الليبراليين على هذه السياسة هذا العام، مستشهدين بسقوط ضحايا فلسطينيين عندما ردت إسرائيل على الهجمات الصاروخية التي شنتها الفصائل الفلسطينية، في مايو/أيار الماضي.

وقالت إسرائيل إن معظم الصواريخ البالغ عددها 4350 صاروخًا والتي أطلقت من غزة جرى اعتراضها وتدميرها في الجو بواسطة نظام القبة الحديدية.