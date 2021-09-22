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جلسة عاصفة في الكونغرس الأمريكي بشأن تمويل قبة إسرائيل الحديدية.. ماذا حدث؟

القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية (رويترز)
القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية (رويترز)
22/9/2021-|آخر تحديث: 22/9/202101:25 PM (مكة المكرمة)

سحب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي تمويلًا عسكريًا بقيمة مليار دولار لإسرائيل من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأمريكية بعد اعتراضات من الليبراليين في المجلس.

وأثار الديمقراطيون في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عاصفة من ردود الفعل الغاضبة بعدما سحبوا من مشروع قانون آخر مبلغ مليار دولار مخصصة لتمويل النظام المضاد للصواريخ المسمى بـ(القبة الحديدية).

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الديموقراطيين سحبوا هذا المبلغ من مشروع قانون مخصص لتمويل الحكومة الفيدرالية بعد ضغوط من الجناح اليساري للحزب رفضوا أن يتم الربط في نص واحد بين القبة الحديدية وتمويل حكومتهم.

ويناقش مجلس النواب الأمريكي حاليًا تشريعًا لتمويل الحكومة الاتحادية، حتى 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ورفع حد الاقتراض في البلاد.

واعترض بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على بند في مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتوفير التمويل الإضافي حتى تتمكن إسرائيل من تجديد نظام الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية).

وأجبر هذا الخلاف لجنة القواعد في مجلس النواب على التأجيل لفترة وجيزة قبل أن يتعهد قادة لجنة المخصصات بإدراج تمويل النظام الإسرائيلي في مشروع قانون للإنفاق الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام.

وقال النائب الديمقراطي جمال بومان إن أعضاء مجلس النواب لم يُتح لهم الوقت الكافي للنظر في الأمر.

وأوضح للصحفيين “المشكلة هي أن القيادة تُلقي بشيء ما على طاولتنا وتعطينا حوالي 5 دقائق لنقرر ما سنفعله ثم نحاول المضي قدمًا في ذلك”.

وقدمت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 1.6 مليار دولار لإسرائيل لتطوير وبناء نظام القبة الحديدية، وفقًا لتقرير هيئة أبحاث الكونغرس الأمريكي العام الماضي.

ويعكس ذلك الدعم القوي الدائم لإسرائيل بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

“تأجيل فني”

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في بيان إن سحب التمويل “تأجيل فني” وإن زعماء الحزب الديمقراطي الأمريكي أكدوا له أنه سيتم تحويل مبلغ تمويل القبة الحديدية قريبًا.

واعترض بعض الديمقراطيين الليبراليين على هذه السياسة هذا العام، مستشهدين بسقوط ضحايا فلسطينيين عندما ردت إسرائيل على الهجمات الصاروخية التي شنتها الفصائل الفلسطينية، في مايو/أيار الماضي.

وقالت إسرائيل إن معظم الصواريخ البالغ عددها 4350 صاروخًا والتي أطلقت من غزة جرى اعتراضها وتدميرها في الجو بواسطة نظام القبة الحديدية.

المصدر : وكالات

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