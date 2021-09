تفاعل لافت مع فنان أمريكي بارز وجه رسالة قوية لواشنطن إنصافا للشعب الفلسطيني (فيديو)

يحظي المغني الأمريكي الشهير جون ليجند بإشادة وامتنان واسع في فلسطين والعالم العربي بشكل عام بسبب مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته.

وهذه المواقف أكد عليها ليجند مؤخرًا لدى ظهوره في إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية حيث عبر عن رفضه للممارسات غير العادلة التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

Not only is it "not fair" in terms of what #Israel is doing to the #Palestinians, but it is down right illegal and violates several @UN resolutions, international law, and is a blatant violation of human rights law. Can we just say modern day #apartheid? Thank you @johnlegend https://t.co/nAa8DrnJCZ

— State of Palestine (@Palestine_UN) September 20, 2021