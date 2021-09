119 مؤسسة أمريكية ودولية تؤيد وقف تسليم أسلحة لإسرائيل

وقّعت 119 مؤسسة ومنظمة أمريكية ودولية على بيان يؤكد تأييدها لمشروع تعديل قانون الدفاع الوطني لعام 2022 الذي يوقف تسليم أسلحة دقيقة التوجيه لإسرائيل.

وكان المشروع قد قدمه نواب الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وألكساندريا أوكاسيو كورتيز ومارك بوكان، وذلك بعدما وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة بيع أسلحة من هذا النوع إلى إسرائيل قيمتها 735 مليون دولار في شهر مايو/أيار الماضي.

