119 مؤسسة أمريكية ودولية تؤيد وقف تسليم أسلحة لإسرائيل

وقّعت 119 مؤسسة ومنظمة أمريكية ودولية على بيان يؤكد تأييدها لمشروع تعديل قانون الدفاع الوطني لعام 2022 الذي يوقف تسليم أسلحة دقيقة التوجيه لإسرائيل.

وكان المشروع قد قدمه نواب الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وألكساندريا أوكاسيو كورتيز ومارك بوكان، وذلك بعدما وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة بيع أسلحة من هذا النوع إلى إسرائيل قيمتها 735 مليون دولار في شهر مايو/أيار الماضي.

.@AOC, @RashidaTlaib and @repmarkpocan have introduced an amendment to the NDAA that would block bomb sales to Israel. 👏https://t.co/nLkGr96Qli — Emma Vigeland (@EmmaVigeland) September 15, 2021

وأوضحت النائبة ألكساندريا كورتيز عبر صفحتها في تويتر أن التعديل يهدف إلى وقف تسليم أسلحة أمريكية دقيقة التوجيه إلى إسرائيل كونها تستخدمها في قصف المدنيين الفلسطينيين والمباني المدنية والمؤسسات الإعلامية.

وأظهر البيان أن 119 مؤسسة ومنظمة مجتمع مدني أمريكية ودولية وافقت على التعديل المقترح حتى الآن.

ومن بين الموقعين على البيان: شبكة المنظمات الفلسطينية-الأمريكية، وكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، ولجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية، ورابطة المحامين الأمريكيين، وشبكة التمكين الأمريكية المسلمة، ولجنة مناهضة التمييز العربية الأمريكية، والمعهد العربي الأمريكي، وتحالف أطفال الشرق الأوسط، والشبكة العالمية لعمل المجتمع المدني (آيكان) وغيرها.

النائبة بالكونغرس الأمريكي رشيدة طليب تعرض صورا من غزة (مواقع التواصل)

ورغم أنه من غير المرجح أن يدخل التعديل حيز التنفيذ قريبًا، فإنه سيتم الحفاظ عليه في لجنة قواعد مجلس النواب التي تحدد التعديلات التي يمكن تضمينها جزءاً من التعديلات على القوانين السارية.

وقانون تفويض الدفاع الوطني هو قانون فدرالي يحدد ميزانية وزارة الدفاع ونفقاتها، كما يصدر قانون سنويًا لكل سنة مالية يشمل أحكامًا أخرى.