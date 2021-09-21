انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|الولايات المتحدة

119 مؤسسة أمريكية ودولية تؤيد وقف تسليم أسلحة لإسرائيل

لحظة استهداف برج الجلاء في غزة الذي يضم مكتب الجزيرة وقنوات عالمية أخرى (مواقع التواصل)
لحظة استهداف برج الجلاء في غزة الذي يضم مكتب الجزيرة وقنوات عالمية أخرى (مواقع التواصل)
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202104:39 PM (مكة المكرمة)

وقّعت 119 مؤسسة ومنظمة أمريكية ودولية على بيان يؤكد تأييدها لمشروع تعديل قانون الدفاع الوطني لعام  2022 الذي يوقف تسليم أسلحة دقيقة التوجيه لإسرائيل.

وكان المشروع قد قدمه نواب الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وألكساندريا أوكاسيو كورتيز ومارك بوكان، وذلك بعدما وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة بيع أسلحة من هذا النوع إلى إسرائيل قيمتها 735 مليون دولار في شهر مايو/أيار الماضي.

وأوضحت النائبة ألكساندريا كورتيز عبر صفحتها في تويتر أن التعديل يهدف إلى وقف تسليم أسلحة أمريكية دقيقة التوجيه إلى إسرائيل كونها تستخدمها في قصف المدنيين الفلسطينيين والمباني المدنية والمؤسسات الإعلامية.

وأظهر البيان أن 119 مؤسسة ومنظمة مجتمع مدني أمريكية ودولية وافقت على التعديل المقترح حتى الآن.

ومن بين الموقعين على البيان: شبكة المنظمات الفلسطينية-الأمريكية، وكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، ولجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية، ورابطة المحامين الأمريكيين، وشبكة التمكين الأمريكية المسلمة، ولجنة مناهضة التمييز العربية الأمريكية، والمعهد العربي الأمريكي، وتحالف أطفال الشرق الأوسط، والشبكة العالمية لعمل المجتمع المدني (آيكان) وغيرها.

النائبة بالكونغرس الأمريكي رشيدة طليب تعرض صورا من غزة (مواقع التواصل)

ورغم أنه من غير المرجح أن يدخل التعديل حيز التنفيذ قريبًا، فإنه سيتم الحفاظ عليه في لجنة قواعد مجلس النواب التي تحدد التعديلات التي يمكن تضمينها جزءاً من التعديلات على القوانين السارية.

وقانون تفويض الدفاع الوطني هو قانون فدرالي يحدد ميزانية وزارة الدفاع ونفقاتها، كما يصدر قانون سنويًا لكل سنة مالية يشمل أحكامًا أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة.. و”الأعلى للدولة”: خطوة باطلة

مجلس النواب الليبي

لم يلتقيا أبدا.. رد مؤثر من ابنة شقيق “مهندس” عملية جلبوع بعدما خصها برسالة (فيديو)

أسينات العارضة ابنة شقيق مهندس الهروب من سجن جلبوع (تواصل اجتماعي)

اعتقال ضباط واتهامات “للفلول”.. حمدوك: محاولة الانقلاب رتبتها جهات من داخل وخارج الجيش

جنود سودانيون يغلقون الطريق لاتخاذ احتياطات بعد محاولة انقلاب فاشلة في الخرطوم (الأناضول)

قارنته برونالدو.. التلغراف تحلل “فن” محمد صلاح ولماذا يجب على ليفربول الاحتفاظ به

محمد صلاح أثناء مباراة ليفربول وكريستال بالاس (غيتي)
الأكثر قراءة
مقالات

الصين على شفا حفرة من النار!

جانب من الاحتجاجات أمام شركة إيفر غراندي

مصر.. ضجة وتكهنات بعد أنباء بشأن “عفو رئاسي” وشيك عن سجناء سياسيين (فيديو)

سجون مصر تمتلئ بآلاف المعارضين والناشطين (مواقع التواصل)

“في بيتنا رجلان”.. الجزيرة مباشر داخل المنزل الذي آوى أسيري جلبوع ومالكه يكشف مفاجأة (فيديو)

الأسير أيهم كممجي &#34;يسار&#34; وزميله مناضل نفيعات (منصات التواصل)

الجيش السوداني: أحبطنا محاولة انقلابية والأوضاع تحت السيطرة “تماما”

قوات من الجيش السوداني (الأناضول)