“معلّقات ينتظرن الإنصاف”.. قصص بحرينيات لم تفصل المحاكم في طلاقهن منذ سنوات

اعتلى وسم (معلّقات ينتظرن الإنصاف) قائمة الأعلى تفاعلا على موقع تويتر في البحرين اليوم الثلاثاء، ودعا الناشطون من خلال التغريد عبره إلى إطلاق حملة للتضامن مع نساء لم تفصل المحاكم في قضايا طلاقهن منذ سنوات.

واعتبرت تقارير محلية أنها ظاهرة متكررة في المحاكم الجعفرية في البحرين التي امتنعت عن العمل بقانون الأحوال الشخصية في البلاد والذي أُقر عام 2009 بدعوى تخوّفها من أن يتحول تنظيم الأحوال الشخصية إلى وسيلة لتدخل السلطة السياسية في الشأن الديني الخاص.

وفي تصريحات لعدد من وسائل الإعلام المحلية، قالت نساء إنه تجري مساومتهن على الطلاق مقابل مبالغ مالية، وأن قضايا طلاقهن قد تظل حبيسة الأدراج لسنوات.

تلاعب بالنصوص

واعتبر أحد المدونين عبر الوسم أن “الزواج الذي تدفع فيه الزوجة مقابلًا للحصول على حريتها هو عبودية”.

اذا الوحدة تدفع فلوس عشان حريتها فهذي عبودية مو زواج، حتى لو ماتدفع، اذا ماتقدر تاخذ قرار الطلاق الا بابتزاز من اللي يازعم زوجها هذي بعد عبودية، هي انسانة حالها حاله، ليهم نفس الحقوق نفس الواجبات #معلقات_ينتظرن_الإنصاف — Ali Alchevy (@alialchevy) September 20, 2021

وقال الناشط الحقوقي علي عبد المنعم، إن “العدل يعني أن لا تظلم شخص وتسرق منه سنوات من عمره لتصل لنتيجة أنت تعلم أنها نهاية المطاف وكنت قادرًا على فعلها منذ اللحظة الأولى وكما هو حقك في الترك فهو حق للطرف الآخر أيضًا، والمرأة إنسان له إرادة وقرار يجب أن يُعتبر ويُحترم.. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”.

العدل يعني أن لا تظلم شخص وتسرق منه سنين من عمره لتصل لنتيحة أنت تعلم أنها نهاية المطاف وكنت قادرا على فعلها منذ اللحظة الأولى وكما هو حقك في الترك فهو حق للطرف الاخر أيضا

والمرأة انسان له ارادة وقرار يجب أن يُعتبر ويُحترم

إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

#معلقات_ينتظرن_الإنصاف — Ali Abdulemam (@abdulemam) September 21, 2021

أوضحت الناشطة طاهرة شكيب، أن “في الفقه الجعفري نوعان من الطلاق؛ رجعي وخلعي ويشترط الأخير أن تعطي الزوجة (فدية) أو مبلغ بذل للحصول على الطلاق والمفروض يكون قيمة المهر”.

وتابعت في تغريدتها عبر الوسم “لكن المهزلة التي تحدث هي أن لما الزوج يشترط أي مبلغ هو يريده مع سكوت وقبول جميع الأطراف، وإذا امتنعت الزوجة تصبح معلقة إلى ما لا نهاية”.

في الفقه الجعفري في نوعين من الطلاق؛ رجعي وخلعي، والخلعي عشان يتم لازم الزوجة تعطي "فدية" او ملبغ بذل للحصول على الطلاق، والمفروض يكون المهر، المهزلة اللي تصير ان لما الزوج يحط اي مبلغ يبيه، مع سكوت وقبول جميع الاطراف، واذا ما دفعت اتم معلقة الى مالا نهاية #معلقات_ينتظرن_الإنصاف — Tahera Shakeeb (@ShakeebTatty) September 20, 2021

وقالت غيداء إن “نساء كثيرات يتحملن سنوات من التعنيف الجسدي واللفظي والنفسي والعاطفي بسبب (عدم كفاية الأدلة)، وبسبب أن الخُلع لا يتم إلا بموافقة الزوج وقد يطلب مبالغ طائلة تتعدى قيمة المهر المسجلة في العقد ليوافق على تطليق زوجته”.

الكثير من النساء يُجبرن على احتمال سنوات من التعنيف الجسدي/اللفظي/النفسي/العاطفي بسبب "عدم كفاية الأدلة"، وبسبب أن الخُلع لا يتم الا بموافقة الزوج وقد يطلب مبالغ طائلة تتعدى قيمة المهر المسجلة في العقد ليوافق على تطليق زوجته. #معلقات_ينتظرن_الإنصاف — Ghaida 🇧🇭🇵🇸 (@Ghaida1908) September 20, 2021

ورأى أحد المغردين أن قضية النساء المعلقات تحتاج حملة لرفع الظلم عنهن مثل تلك التي دشنها الناشطون لتخفيف كلفة المهور على الشباب المقبل على الزواج، وأفاد بأن الزوج “قد يطلب ما يصل إلى 12 ألف دينار مقابل تطليق زوجته”.

عندما تباكى الذكور على غلاء المهور ( اللي ما تتحاوز ١٥٠٠ دينار عند اغلبية الأسر) وقف الجميع معهم للمطالبة بحملة #سهلوها .. فهل سنرى أمثال هؤلاء ينطقون بكلمة حق وهم يرون الزوج يطالب زوجته بما يصل ل١٢ ألف دينار مقابل تطليقها ؟؟ #معلقات_ينتظرن_الإنصاف — black_cat (@the_black_cat_0) September 20, 2021

شهادات حية

دشن مطلقو الحملة حسابًا عبر موقع إنستغرام نقلوا من خلاله تصريحات بالفيديو لنساء متضررات، وقالت إحداهن إن ملفها في المحكمة منذ 2018 وأنها طلبت الطلاق لأن زوجها كان يطردها من المنزل باستمرار، موضحة أنه طلب منها مبلغ 12 ألف دينار لمنحها الطلاق وهو يعلم أنها لا تتوفر عليه.

وفي فيديو آخر حكت والدة إحدى المتضررات بأن قضيتها معلقة منذ 2017، عندما كان سنها 17 سنة، وأن الزوج تزوج مرتين بعدها.

وصفت إحدى الحالات معاناتها منذ 2016 في المحاكم البحرينية، وقالت إنها طلبت الطلاق بسبب سوء المعاملة والتعنيف الجسدي، وأوضحت أنها تعاني من عاهة في أذنها بسبب ضرب زوجها لها.

وكان رئيس المحاكم الشرعية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عبد الله الحاي، قال في لقاء صحفي في مايو/أيار الماضي إن 40% من حالات الطلاق هي بسبب الضرر ورفع العنف.

وفي يونيو/حزيران وصلت نسبة الطلاق في المجتمع البحريني إلى 5 حالات طلاق يوميًا خلال العقد الأخير، استنادًا إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وبلغت نسبة حالات الطلاق بين البحرينيين في السنوات العشر الأخيرة 4.64 حالة طلاق مقابل 15 حالة زواج يوميًا، أي أنه أمام كل 3 حالات زواج هناك حالة طلاق.