صفقة الغواصات.. فرنسا تهاجم واشنطن وتتحدث عن “انهيار” الثقة بين الحلفاء

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان بعدم تشاور الولايات المتحدة مع بلاده في قضية الغواصات الأسترالية داعيًا شركاء بلاده الأوربيين إلى “التفكير مليًّا” بالتحالفات.

وقال لودريان خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الإثنين إن “الموضوع يتعلق في المقام الأول بانهيار الثقة بين حلفاء”.

وأوضح قائلًا “هذا الأمر يستدعي من الأوربيين التفكير مليًّا في التحالفات، وندد في هذا الصدد بموقف الولايات المتحدة وبما قال إنها “ردود أفعال تنتمي إلى زمن كنّا نأمل أن يكون قد انتهى”.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تقديم تفسيرات وإيضاحات، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال إن الولايات المتحدة تحتاج أيضا أن تأخذ في الاعتبار مصالح حلفائها الأوربيين، مشيرًا إلى أن فرنسا تدرس جميع الخيارات للرد على تخلي أستراليا عن عقد الغواصات.

