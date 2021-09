غوتيريش: نشهد انفجارا في الاستيلاء على السلطة عبر الانقلابات (فيديو)

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن العالم بات يشهد انفجارا في عمليات الاستيلاء على السلطة بالقوة مع عودة الانقلابات العسكرية.

جاء ذلك في افتتاح أعمال المناقشة العامة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا في نيويورك بحضور أكثر من 100 قائد ورئيس دولة.

وأضاف غوتيريش “الانقسامات الجيوسياسية تقوض التعاون الدولي وتحد من قدرة مجلس الأمن الدولي على اتخاذ القرارات اللازمة وترسخ الشعور بإمكانية الإفلات من العقاب”، دون أن يخوض في تفاصيل أكثر.

وجاء تصريح غوتيريش بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب فاشلة نفذها ضباط من القوات المسلحة يتبعون لـ”فلول النظام البائد”، في إشارة إلى الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وأعرب غوتيريش عن خشيته من أن ينقسم العالم إلى مجموعتين متباينتين اقتصاديًا وتجاريًا وماليًا وتكنولوجيًا، وصولًا -في نهاية المطاف- إلى مجموعتين مختلفتين من أنظمة السلاح والاستراتيجيات العسكرية والجيوسياسية.

وأردف “إنني موجود هنا لأدق ناقوس الخطر، يجب أن يستيقظ العالم فنحن على حافة الهاوية ونتحرك في الاتجاه الخاطئ، ونواجه أكبر سلسلة من الأزمات في حياتنا من فيروس كورونا إلى أزمة المناخ إلى الاضطرابات في أفغانستان وإثيوبيا واليمن”.

وتابع “لقد رأينا لقاحات كورونا وتطويرها في وقت قياسي، وهذا انتصار للعلم والإبداع البشري، ورأينا فائضًا من اللقاحات في بعض الدول، بينما دول أخرى تعاني نقصًا حادًا في اللقاحات”.

