انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|مصر

حدادا على طنطاوي.. الاتحاد المصري يلغي المظاهر الاحتفالية في مباراة كأس السوبر

مواطن مصري يحمل صورة للمشير محمد حسين طنطاوي (رويترز)
مواطن مصري يحمل صورة للمشير محمد حسين طنطاوي (رويترز)
21/9/2021

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلغاء أي مظاهر احتفالية خلال مباراة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء بين الأهلي وطلائع الجيش في استاد الجيش ببرج العرب، وذلك حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، الذي فارق الحياة في وقت سابق اليوم.

وذكر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن المراسم ستقتصر على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نعى المشير محمد حسين طنطاوي، وذكر عبر صفحته “ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر الجميل”.

 

 

وأضاف “والاتحاد المصري لكرة القدم إذ ينعى الفقيد الكبير يستلهم من سيرته مآثره الخالدة في حب الوطن وبذل كل غال في سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا في نهضتها وتفوقها”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة المصرية حدادًا مدته ثلاثة أيام عقب وفاة طنطاوي (85 عامًا).

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي جنازة عسكرية أقيمت لتشييع الجثمان بعد الصلاة عليه في مسجد يحمل اسمه في القاهرة، بعد عصر اليوم، وأطلقت المدفعية 21 طلقة.

وطنطاوي هو الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر لفترة انتقالية بعد الانتفاضة الشعبية، عام 2011.

وفي بيان، نعى السيسي المشير طنطاوي قائلا إنه “رجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة”.

 

 

ونال طنطاوي عددًا من الأوسمة وشارك في حروب مصر مع إسرائيل في أعوام 1956 و1967 و1973، وظل يشغل منصب وزير الدفاع لما يقرب من 21 عامًا تمثل أغلب مدة الرئيس الراحل حسني مبارك في حكم مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

توقف مباراة في بريطانيا لهبوط مروحية إسعاف إلى الملعب (فيديو)

(تويتر)

شق طريقه إلى غينيس 2022..علماء يبتكرون “طلاء أبيض” يغنيك عن المبردات الهوائية

علماء يبتكرون طلاء لديه قدرة على التبريد (جامعة بوردو)

“المسافة صفر”.. وقائع ووثائق حصرية لانتهاك حقوق الأطفال المسجونين في البحرين (فيديو)

المسافة صفر على شاشة الجزيرة (مواقع التواصل)

هل تحصل فرنسا على تعويضات بعد فسخ عقد الغواصات؟

ماكرون مستقبلا موريسون في يونيو الماضي (رويترز)
الأكثر قراءة

ضابط الاحتلال الذي اعتقل أيهم كممجي: أنت بطل.. والأسير يرد: شهادة من عدو لا أفتخر بها (فيديو)

أيهم كممجي يضع الشروط لمحققي الاحتلال والضابط الذي اعتقله يعترف ببطولته (منصات التواصل)

“في بيتنا رجلان”.. الجزيرة مباشر داخل المنزل الذي آوى أسيري جلبوع ومالكه يكشف مفاجأة (فيديو)

الأسير أيهم كممجي &#34;يسار&#34; وزميله مناضل نفيعات (منصات التواصل)
مقالات

الصين على شفا حفرة من النار!

جانب من الاحتجاجات أمام شركة إيفر غراندي

أنثى وحيد قرن تنفق بعد تقديمها لذكر للمرة الأولى

ذكر وحيد القرن الأبيض &#34;ليمبوبو&#34;