حدادا على طنطاوي.. الاتحاد المصري يلغي المظاهر الاحتفالية في مباراة كأس السوبر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلغاء أي مظاهر احتفالية خلال مباراة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء بين الأهلي وطلائع الجيش في استاد الجيش ببرج العرب، وذلك حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، الذي فارق الحياة في وقت سابق اليوم.

وذكر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن المراسم ستقتصر على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نعى المشير محمد حسين طنطاوي، وذكر عبر صفحته “ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر الجميل”.

وأضاف “والاتحاد المصري لكرة القدم إذ ينعى الفقيد الكبير يستلهم من سيرته مآثره الخالدة في حب الوطن وبذل كل غال في سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا في نهضتها وتفوقها”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة المصرية حدادًا مدته ثلاثة أيام عقب وفاة طنطاوي (85 عامًا).

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي جنازة عسكرية أقيمت لتشييع الجثمان بعد الصلاة عليه في مسجد يحمل اسمه في القاهرة، بعد عصر اليوم، وأطلقت المدفعية 21 طلقة.

وطنطاوي هو الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر لفترة انتقالية بعد الانتفاضة الشعبية، عام 2011.

وفي بيان، نعى السيسي المشير طنطاوي قائلا إنه “رجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة”.

ونال طنطاوي عددًا من الأوسمة وشارك في حروب مصر مع إسرائيل في أعوام 1956 و1967 و1973، وظل يشغل منصب وزير الدفاع لما يقرب من 21 عامًا تمثل أغلب مدة الرئيس الراحل حسني مبارك في حكم مصر.