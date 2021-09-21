الإدارة الأمريكية تسعى لزيادة أعداد اللاجئين في العام القادم

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد زيادة أعداد اللاجئين المقبولين سنويا في الولايات المتحدة إلى الضعف تقريبا عند 125 ألفا خلال العام المالي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف البيان أن الإدارة سوف تتشاور مع وزارة الأمن الداخلي والكونغرس من أجل رفع الحد الأقصى الذي حدد عدد اللاجئين للعام الحالي عند 62500 شخص.

ووجهت إدارة بايدن باستمرار اللوم في المشاكل على الحدود إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، حيث وصفت في تصريح سابق المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي نظام الهجرة الذي خلفه ترمب بأنه “مفكك” و “غير عملي”.

وكان بايدن وعد في فبراير/شباط الماضي برفع سقف القبول إلى 62 ألفا و500 مهاجر للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 من سبتمبر/أيلول، قبل رفع السقف إلى 125 ألفًا في السنة المالية المقبلة، أي أكبر بـ8 أضعاف من الأعداد الموروثة عن سلفه الجمهوري.

ويندرج هذا الوعد ضمن رغبته المعلنة في انتهاج سياسة هجرة “إنسانية” لقلب صفحة القيود المناهضة للمهاجرين أثناء عهد ترمب.

يشار إلى أن ترمب خفض تدريجيا الحد الأقصى لعدد اللاجئين طوال فترة ولايته، ما خفض العدد من 110 آلاف لاجىء في العام الأخير للرئيس باراك أوباما إلى أدنى مستوى قياسي له وهو 15 ألف لاجىء.