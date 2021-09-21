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الأخبار|البحرين

“المسافة صفر”.. وقائع ووثائق حصرية لانتهاك حقوق الأطفال المسجونين في البحرين (فيديو)

21/9/2021

يستعرض برنامج “المسافة صفر”، الأحد المقبل، ما يتعرض له عدد من الأطفال المسجونين في البحرين لا سيما مع الحديث الدولي المتنامي بشأن الانتهاكات البحرينية لحقوق الإنسان.

وتكشف الحلقة حقائق ووقائع حصرية عن وضع الأطفال في سجن “الحوض الجاف”، في حين تزعم الحكومة البحرينية الاهتمام بتطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان على السجناء، رافضةً الإدانات الموجهة لها من المنظمات الحقوقية.

و”المسافة صفر” برنامج وثائقي يستعرض قضايا شائكة في المناطق الساخنة، تقدمه سلام هنداوي من خلال وجودها في المسافة صفر وعلى مقربة من الشخصيات والأحداث بهدف إعطاء إجابات هادئة حول إشكاليات مشتعلة.

ويُعرض البرنامج على شاشة قناة الجزيرة، الأحد من كل أسبوع، في تمام العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتعرضت البحرين لضغوط من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في السجون ومنها التكدس ونقص إجراءات الصحة العامة والافتقار للرعاية الطبية، في حين تؤكد المنامة أن المعتقلين يتلقون رعاية صحية مماثلة لتلك التي يقدمها نظام الصحة العامة خارج السجن وأنها لا تتسامح على الإطلاق مع إساءة المعاملة.

وفي السياق، راسلت بيرونجير بوليتي -نائبة الحزب الجمهوري الحاكم في البرلمان الفرنسي- وزيرَ خارجية بلادها جون إيف لودريان، في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، مستفسرة منه عن وضع عبد الجليل السنكيس المعتقل في البحرين والمحكوم بالمؤبد.

واستندت البرلمانية في مراسلتها إلى تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) لعامي 2020 – 2021، والذي سجل ما يلاقيه المعارضون السياسيون وأقاربهم من تعذيب.

وفي 6 سبتمبر الجاري، قالت الداخلية البحرينية إن السجين السياسي حسين بركات (48 عاما) توفي بعد أن أصيب بفيروس كورونا في وقت تشهد فيه المملكة زيادة كبيرة في حالات الإصابة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال أحد أفراد أسرة السنكيس إنه فقد 10 كيلوغرامات من وزنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من بدئه إضرابا عن الطعام، بينما دعت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان للإفراج عنه وإعادة ما صادرته السلطات من مخطوطات كتبها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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