“المسافة صفر”.. وقائع ووثائق حصرية لانتهاك حقوق الأطفال المسجونين في البحرين (فيديو)

يستعرض برنامج “المسافة صفر”، الأحد المقبل، ما يتعرض له عدد من الأطفال المسجونين في البحرين لا سيما مع الحديث الدولي المتنامي بشأن الانتهاكات البحرينية لحقوق الإنسان.

وتكشف الحلقة حقائق ووقائع حصرية عن وضع الأطفال في سجن “الحوض الجاف”، في حين تزعم الحكومة البحرينية الاهتمام بتطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان على السجناء، رافضةً الإدانات الموجهة لها من المنظمات الحقوقية.

و”المسافة صفر” برنامج وثائقي يستعرض قضايا شائكة في المناطق الساخنة، تقدمه سلام هنداوي من خلال وجودها في المسافة صفر وعلى مقربة من الشخصيات والأحداث بهدف إعطاء إجابات هادئة حول إشكاليات مشتعلة.

ويُعرض البرنامج على شاشة قناة الجزيرة، الأحد من كل أسبوع، في تمام العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

"فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق"

بحمد الله تم الافراج عن فلذة كبدي كميل جمعه (١٨) بعد قضائه سنة و٨ اشهر بسجن الحوض الجاف، حيث وصل مجموع احكامه الظالمة ٢٩ سنة رغم انه كان قاصرا، طالبت الامم المتحدة بالافراج عنه

ادعوا الله أن يلتئم شمل الوطن#البحرين pic.twitter.com/FI7Ie4bB1v — Najahyusuf معتقلة رأي سابقة (@Najahyusuf4) September 13, 2021

وتعرضت البحرين لضغوط من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في السجون ومنها التكدس ونقص إجراءات الصحة العامة والافتقار للرعاية الطبية، في حين تؤكد المنامة أن المعتقلين يتلقون رعاية صحية مماثلة لتلك التي يقدمها نظام الصحة العامة خارج السجن وأنها لا تتسامح على الإطلاق مع إساءة المعاملة.

وفي السياق، راسلت بيرونجير بوليتي -نائبة الحزب الجمهوري الحاكم في البرلمان الفرنسي- وزيرَ خارجية بلادها جون إيف لودريان، في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، مستفسرة منه عن وضع عبد الجليل السنكيس المعتقل في البحرين والمحكوم بالمؤبد.

واستندت البرلمانية في مراسلتها إلى تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) لعامي 2020 – 2021، والذي سجل ما يلاقيه المعارضون السياسيون وأقاربهم من تعذيب.

#البحرين: ٦٥ يوما من الإضراب المفتوح خسر خلالها المعتقل #الدكتور_عبد_الجليل_السنكيس ٢٠ كيلو غرام من وزنه والسلطات ما زالت غير مكترثة بمطالبه المحقة بوقف المعاملة المهينة واسترجاع كتاب قد عمل على تدوينه خلال فترة احتجازه.#أطلقوا_سجناء_البحرين #أنقذوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/9dR640M1AZ — GIDHR (@gulfidhr) September 10, 2021

وفي 6 سبتمبر الجاري، قالت الداخلية البحرينية إن السجين السياسي حسين بركات (48 عاما) توفي بعد أن أصيب بفيروس كورونا في وقت تشهد فيه المملكة زيادة كبيرة في حالات الإصابة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال أحد أفراد أسرة السنكيس إنه فقد 10 كيلوغرامات من وزنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من بدئه إضرابا عن الطعام، بينما دعت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان للإفراج عنه وإعادة ما صادرته السلطات من مخطوطات كتبها.