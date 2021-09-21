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الأخبار|بريطانيا

قارنته برونالدو.. التلغراف تحلل “فن” محمد صلاح ولماذا يجب على ليفربول الاحتفاظ به

محمد صلاح أثناء مباراة ليفربول وكريستال بالاس (غيتي)
محمد صلاح أثناء مباراة ليفربول وكريستال بالاس (غيتي)
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202103:25 PM (مكة المكرمة)

احتفت صحيفة التلغراف البريطانية بأداء النجم المصري ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في مباراة النادي الأخيرة أمام كريستال بالاس ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.

وكتب مراسل الصحيفة الرياضي مايك ماكغراث تحليلا مفصلا لأداء محمد صلاح طوال المباراة معتبرًا أن اللاعب الوحيد الذي يمكن مقارنته به الآن هو النجم الأرجنتيني كريستيانو رونالدو.

ووصف طريقة لعب الملك المصري بقوله “مشاهدة فن محمد صلاح خلال فترة ما بعد الظهيرة هو مشاهدة لانفجارات من الهجوم المتواصل، ففي جزء من الثانية ينتقل صلاح من الركض الخفيف إلى العدو السريع ولا يوجد أي فارق بينهما”.

محمد صلاح يحتفل بتسجيل هدفه الثاني (رويترز)

واعتبر الصحفي أن صلاح ينبغي مقارنته فقط مع كريستيانو رونالدو، الذي أعيد إلى مانشستر يونايتد ليسجل الأهداف داخل منطقة الجزاء ليس إلا، على حد تعبيره، فصلاح “يضع عينيه نصب الأهداف فقط”.

ثم قدم تحليلًا تفصيليًا لأداء صلاح خلال المباراة بدءا بتلاوته دعاء بينما كان المشجعون يغنون “لن تمشي وحيدًا أبدًا”، وحتى نهاية المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد سجل صلاح ثانيها في الدقيقة 78.

وفي نهاية التحليل يقول الصحفي إن صلاح يتبقى له موسم كامل في عقده مع ليفربول، وبهذه الكفاءة يجب أن يكون إبقاؤه أولوية النادي حتى لو بلغ الثلاثين من عمره في نهاية الموسم.

المصدر : التلغراف

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