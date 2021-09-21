انتقل الى المحتوى
البث الحي
تحديث مستمر
الأخبار|السودان

الجيش السوداني: أحبطنا محاولة انقلابية والأوضاع تحت السيطرة “تماما”

قوات من الجيش السوداني (الأناضول)
قوات من الجيش السوداني (الأناضول)
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202111:47 AM (مكة المكرمة)

أعلن الجيش السوداني في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سونا) والتلفزيون الحكومي، أن القوات المسلحة “أحبطت محاولة انقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تمامًا”.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن مصدر في رئاسة مجلس الوزراء أن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت محاولة انقلابية فجر اليوم، وأن الأوضاع تحت السيطرة وتم اعتقال المتورطين فيها ويجري التحقيق معهم.

 

وأعلن التلفزيون السوداني الرسمي صباح اليوم الثلاثاء عن محاولة انقلابية فاشلة داعيًا المواطنين إلى التصدي لها، وبدأ في بث أغان وطنية.

من ناحيته، دعا عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان السودانيين للدفاع عن بلادهم وحماية الفترة الانتقالية.

وكتب محمد الفكي سليمان الفكي على صفحته في فيسبوك هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال، ثم نشر تدوينة لاحقة قال فيها “الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة”.

وتجئ دعوة الفكي وسط شائعات عن وقوع انقلاب وبالتزامن مع دعوة أطلقها رئيس المجلس الأعلى لنظارات شرق السودان (محمد الأمين ترك) لتكوين مجلس عسكري يرأسه البرهان لحكم البلاد.

محاولة انقلاب فاشلة

وأعلنت وسائل إعلام رسمية سودانية عن محاولة انقلابية فاشلة جرت صباح اليوم الثلاثاء في السودان، دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفها.

وأفاد الإعلام الرسمي أن هنالك محاولة انقلابية فاشلة وعلى الجماهير التصدي لها، وأكد مصدر حكومي رفيع لوكالة الأنباء الفرنسية أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم فشلوا.

وقال إن الانقلابيين خططوا لاعتقال أعضاء مجلسي السيادة والوزراء بعد السيطرة على المناطق الحيوية وأن مخطط الانقلاب كان يهدف للسيطرة على مبنى القيادة العامة والإذاعة والتلفزيون والجسور.

وقال مصدر حكومي للجزيرة إن المعلومات بشأن المحاولة الانقلابية توفرت للحكومة ليلة أمس مما ساعد على إحباطها بسرعة.

وقال المصدر إنه تم اعتقال 40 ضابطًا برتب مختلفة شاركوا في المحاولة الانقلابية وأن الاعتقالات متواصلة.

وأوضح أنه يجري التصدي لعناصر من المشاركين في المحاولة الانقلابية في منطقة سلاح المدرعات في العاصمة الخرطوم.

وأشار قيادي في قوى الحرية والتغيير إلى أن أفرادًا من النظام السابق قامت بالمحاولة الانقلابية وتم اعتقال عدد منهم.

ونشرت صور على منصات التواصل تظهر انتشار قوات وآليات عسكرية في شوارع الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري أنه “تم اعتقال عدد من الضباط المتورطين في الانقلاب” دون ان يحدد عددهم او الجهة التي ينتمون اليها

وتداولت صفحات لناشطين ومغردين سودانيين في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الأنباء عن محاول انقلابية قام بها ضباط من الجيش وذكروا بعض الأسماء ونشروا صورا تظهر انتشارا لقوات وآليات عسكرية في شوارع الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء.

 

مشاهد

كانت حركة المواطنين والسيارات عادية وسط العاصمة الخرطوم حيث مقر قيادة الجيش، وفق ما ذكر صحفي من وكالة الأنباء الفرنسية والذي قال إنه شاهد دبابتين متوقفتين عند مدخل الجسر باتجاه أم درمان.

غير أن الجيش أغلق جسرًا يربط الخرطوم بمدينة أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل والتي تضم مقري الاذاعة والتلفزيون الرسميين.

وتبث الإذاعة الرسمية (راديو ام درمان) و(تلفزيون السودان) الرسمي الأغاني الوطنية.

وتتولى السلطة في السودان حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تم تشكيلها عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على اثر احتجاجات شعبية امتدت لشهور.

ونقلت رويترز عن مصدر في الحكومة السودانية قوله إن هناك محاولة انقلاب في البلاد وإن إجراءات تُتخذ لاحتواء عدد محدود من المشاركين فيها.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن محاولة الانقلاب تضمنت مساعي للسيطرة على إذاعة أم درمان التي تقع على الضفة الأخرى من النيل قبالة العاصمة الخرطوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

الجزيرة مباشر تلتقي رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا شرق السودان

هدد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا شرقي السودان بتشكيل حكومة إقليمية للشرق حال عدم الاستجابة لمطالبهم بحل الحكومة الحالية وتعيين حكومة كفاءات، داعيا الجيش لتصحيح مسار الثورة.

السودان.. رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا يدعو الجيش لتصحيح مسار الثورة

هدد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان، بتشكيل حكومة إقليمية للشرق حال عدم الاستجابة لمطالبهم بحل الحكومة السودانية وتعيين حكومة كفاءات، داعيا الجيش لتصحيح مسار الثورة.

20/9/2021
المزيد من الأخبار

مصر.. ضجة وتكهنات بعد أنباء بشأن “عفو رئاسي” وشيك عن سجناء سياسيين (فيديو)

سجون مصر تمتلئ بآلاف المعارضين والناشطين (مواقع التواصل)

مصر.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي عن عمر ناهز 86 عاما

الإدارة الأمريكية تسعى لزيادة أعداد اللاجئين في العام القادم

بايدن وعد في فبراير/شباط الماضي برفع سقف القبول إلى 62 ألفا و500 مهاجر للسنة المالية الحالية (غيتي)

أوربا تندد بموقف واشنطن من صفقة الغواصات

لقاء سابق بين الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوربية (رويترز)
الأكثر قراءة

“في بيتنا رجلان”.. الجزيرة مباشر داخل المنزل الذي آوى أسيري جلبوع ومالكه يكشف مفاجأة (فيديو)

الأسير أيهم كممجي &#34;يسار&#34; وزميله مناضل نفيعات (منصات التواصل)
مقالات

الصين على شفا حفرة من النار!

جانب من الاحتجاجات أمام شركة إيفر غراندي

ماكرون يطلب “الصفح” من الحركيين الجزائريين ويعدهم بـ”تعويض”.. من هم ولماذا تعتبرهم الجزائر خونة؟

ماكرون خلال مراسم تكريم في قصر الإليزيه بحضور حركيين سابقين وأسرهم (رويترز)

أصغر أسرى جلبوع الستة عمرا.. مناضل نفيعات “المزارع البطل” الذي لم يجتمع بإخوته منذ 16 سنة (فيديو)

الأسير مناضل نفيعات أصغر أسرى جلبوع الستة عمرا (منصات التواصل)