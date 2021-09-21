الجيش السوداني: أحبطنا محاولة انقلابية والأوضاع تحت السيطرة “تماما”

أعلن الجيش السوداني في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سونا) والتلفزيون الحكومي، أن القوات المسلحة “أحبطت محاولة انقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تمامًا”.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن مصدر في رئاسة مجلس الوزراء أن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت محاولة انقلابية فجر اليوم، وأن الأوضاع تحت السيطرة وتم اعتقال المتورطين فيها ويجري التحقيق معهم.

عاجل | صور يقول متداولوها إنها لعناصر من الجيش السوداني تغلق جسر أم درمان القديم بالدبابات pic.twitter.com/lHP6iCz6vM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 21, 2021

وأعلن التلفزيون السوداني الرسمي صباح اليوم الثلاثاء عن محاولة انقلابية فاشلة داعيًا المواطنين إلى التصدي لها، وبدأ في بث أغان وطنية.

من ناحيته، دعا عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان السودانيين للدفاع عن بلادهم وحماية الفترة الانتقالية.

وكتب محمد الفكي سليمان الفكي على صفحته في فيسبوك هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال، ثم نشر تدوينة لاحقة قال فيها “الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة”.

وتجئ دعوة الفكي وسط شائعات عن وقوع انقلاب وبالتزامن مع دعوة أطلقها رئيس المجلس الأعلى لنظارات شرق السودان (محمد الأمين ترك) لتكوين مجلس عسكري يرأسه البرهان لحكم البلاد.

محاولة انقلاب فاشلة

وأعلنت وسائل إعلام رسمية سودانية عن محاولة انقلابية فاشلة جرت صباح اليوم الثلاثاء في السودان، دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفها.

وأفاد الإعلام الرسمي أن هنالك محاولة انقلابية فاشلة وعلى الجماهير التصدي لها، وأكد مصدر حكومي رفيع لوكالة الأنباء الفرنسية أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم فشلوا.

وقال إن الانقلابيين خططوا لاعتقال أعضاء مجلسي السيادة والوزراء بعد السيطرة على المناطق الحيوية وأن مخطط الانقلاب كان يهدف للسيطرة على مبنى القيادة العامة والإذاعة والتلفزيون والجسور.

اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم افشلت السلطات الأمنية والعسكرية فجر اليوم محاولة انقلابية وتمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين. ويجري الآن التحقيق معهم. سنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا .#سونا #السودان pic.twitter.com/dXlLUA3JYo — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 21, 2021

وقال مصدر حكومي للجزيرة إن المعلومات بشأن المحاولة الانقلابية توفرت للحكومة ليلة أمس مما ساعد على إحباطها بسرعة.

وقال المصدر إنه تم اعتقال 40 ضابطًا برتب مختلفة شاركوا في المحاولة الانقلابية وأن الاعتقالات متواصلة.

وأوضح أنه يجري التصدي لعناصر من المشاركين في المحاولة الانقلابية في منطقة سلاح المدرعات في العاصمة الخرطوم.

إحباط محاوله انقلابيه اعلنت القوات المسلحه عن إحباط محاوله انقلابيه. وقال الدكتور العميد الطاهر ابو هاجه المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في تصريح (لسونا) ان القوات المسلحه احبطت المحاوله الإنقلابيه وان الأوضاع تحت السيطره تماما.#سونا #السودان pic.twitter.com/goEyhjaGU4 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 21, 2021

وأشار قيادي في قوى الحرية والتغيير إلى أن أفرادًا من النظام السابق قامت بالمحاولة الانقلابية وتم اعتقال عدد منهم.

ونشرت صور على منصات التواصل تظهر انتشار قوات وآليات عسكرية في شوارع الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري أنه “تم اعتقال عدد من الضباط المتورطين في الانقلاب” دون ان يحدد عددهم او الجهة التي ينتمون اليها

وتداولت صفحات لناشطين ومغردين سودانيين في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الأنباء عن محاول انقلابية قام بها ضباط من الجيش وذكروا بعض الأسماء ونشروا صورا تظهر انتشارا لقوات وآليات عسكرية في شوارع الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء.

مشاهد

كانت حركة المواطنين والسيارات عادية وسط العاصمة الخرطوم حيث مقر قيادة الجيش، وفق ما ذكر صحفي من وكالة الأنباء الفرنسية والذي قال إنه شاهد دبابتين متوقفتين عند مدخل الجسر باتجاه أم درمان.

غير أن الجيش أغلق جسرًا يربط الخرطوم بمدينة أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل والتي تضم مقري الاذاعة والتلفزيون الرسميين.

وتبث الإذاعة الرسمية (راديو ام درمان) و(تلفزيون السودان) الرسمي الأغاني الوطنية.

رئاسة الوزراء: احباط محاولة انقلابية صرح مصدر مأذون في رئاسة مجلس الوزراء ان السلطات الأمنية والعسكرية قد افشلت محاولة انقلابية فجر اليوم، وان الاوضاع تحت السيطرة وتم اعتقال المتورطين فيها ويجري التحقيق معهم. سنوافيكم بالتفاصيل.#سونا #السودان pic.twitter.com/VsnGmoefTZ — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 21, 2021

وتتولى السلطة في السودان حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تم تشكيلها عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على اثر احتجاجات شعبية امتدت لشهور.

ونقلت رويترز عن مصدر في الحكومة السودانية قوله إن هناك محاولة انقلاب في البلاد وإن إجراءات تُتخذ لاحتواء عدد محدود من المشاركين فيها.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن محاولة الانقلاب تضمنت مساعي للسيطرة على إذاعة أم درمان التي تقع على الضفة الأخرى من النيل قبالة العاصمة الخرطوم.