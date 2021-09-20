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الأخبار|أيرلندا

واقي الشمس ليس رفاهية.. تعرفي على ضرورة استخدامه في الشتاء

مع دخول فصل الشتاء، تعزف بعض النساء عن استخدام واقي الشمس (مواقع التواصل)
مع دخول فصل الشتاء، تعزف بعض النساء عن استخدام واقي الشمس (مواقع التواصل)
19/9/2021

كثيراً ما ينصحنا أطباء الجلد بأهمية واقي الشمس في فصل الصيف، تحديدا على الشاطئ، وفي المناطق الحارة لحماية البشرة من أشعة الشمس.

ومع بدء دخول فصل الشتاء، تعزف بعض النساء عن استخدام واقي الشمس بحجة انخفاض درجات الحرارة.

لكن ينصح الأطباء بوضع الكريمات الواقية من الشمس، في أي وقت من العام، وطالما يتم التعرض للهواء الطلق، حسبما نقل موقع مستشفى (beaumont) بأيرلندا.

وقال طبيب أمراض الجلدية، بريان كوبيتزكي، في المستشفى المذكور: “يجب استخدام واقي الشمس كل يوم تخطط فيه لقضاء أي وقت في الهواء الطلق. لا ينبغي أن تكون درجة الحرارة عاملاً في اختيار ما إذا كنت تستخدم واقي الشمس أم لا.”

وحسب الموقع ذاته، يمكن أن يعكس الثلج والجليد ما يصل إلى 90% من الأشعة فوق البنفسجية، على عكس المتوقع، أن الصيف تكون فيه أضرار أشعة الشمس أقوى من الشتاء.

كما لا يمكن أن تسبب هذه الأشعة الضارة سرطان الجلد فحسب، بل هي أيضا مصدر لحوالي 90% من تجاعيد البشرة، وفقاً لوكالة حماية البيئة الأمريكية.

وفي السياق، أشارت مستشفى (beaumont) إلى أن درجات الحرارة المنخفضة تتسبب في جفاف البشرة؛ ما يسمح بزيادة تأثير الأشعة فوق البنفسجية على طبقات البشرة، أكثر من الصيف.

ونصح الطبيب كوبيتزكي بوضع واقي الشمس تحديدا في الأوقات ما بين الساعة 10 صباحا إلى 4 مساء كل 2-3 ساعات، على الوجه، والأذن، والرقبة، والعنق، وأيضا اليدين.

وتعد هذه الساعات هي الوقت الذي تكون فيها الشمس في أقوى حالاتها.

وقالت المستشفى عبر موقعها: “لا تجعلوا تلك الغيوم تخدعكم. يمكن أن يكون انعكاس الشمس قويا بشكل لا يصدق حتى وإن لم تكن ترى الشمس بعينيك المجرّدة في الشتاء”.

كما أشارت أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تكون ضارة على المنحدرات والجبال كما لو كانت على شاطئ مشمس.

ولفتت أن مخاطرالأشعة فوق البنفسجية تزيد بنسبة 4% إلى 5% مع كل ألف قدم فوق مستوى سطح البحر”، وذلك للتحذير من مخاطر ممارسة رياضة تسلق المرتفعات وتزحلق الجليد في فصل الشتاء دون استخدام واقي الشمس.

وبشكل عام، لا يرتبط واقي الشمس بجنس محدد، أو بلون بشرة، أو بسن معين، إذ يُنصح باستخدامه أيضاً للأطفال.

المصدر : صحف ومواقع أجنبية

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