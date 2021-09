صور ثلاثية الأبعاد تستطيع لمسها.. هل يمكنك مصافحة يد زميلك عن بعد؟

طور مجموعة من الباحثين نظاما من “الصور المجسمة” للأشخاص الذين يستخدمون “الاتصال الحسي” أو ما يعرف باللمس ثلاثي الأبعاد، حسبما ذكر موقع “ذا كونفرسيشن”.

وقال كاتب التقرير أستاذ الإلكترونيات في جامعة جلاسكو، رافيندر داهياة، إن التقنية الجديدة توفر إحساسًا بلمس أصابع الأشخاص وأيديهم ومعصمهم.

وقال إنه بمرور الوقت، يمكن تطوير الصور المجسمة هذه للسماح لك بمقابلة صورة رمزية افتراضية لزميل على الجانب الآخر من العالم والشعور حقًا بمصافحته.

ولخلق هذا الشعور باللمس، أوضح كاتب التقرير أنهم يستخدمون “قطعًا ميسورة التكلفة ومتاحة تجاريًا لإقران الرسومات التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر بنفاثات الهواء الموجهة والتحكم فيها بعناية”.

وأضاف: “في بعض النواحي، تعد هذه خطوة أبعد من الجيل الحالي لتقنية “الواقع الافتراضي”، والذي يتطلب عادةً سماعة رأس لتقديم رسومات ثلاثية الأبعاد وقفازات ذكية أو وحدات تحكم محمولة لتوفير ردود فعل لمسية، وهو تحفيز يشبه اللمس، حيث تقتصر معظم الأساليب القائمة على الأدوات القابلة للارتداء على التحكم في الجسم الافتراضي الذي يتم عرضه”.

وقال إن “التحكم في الجسم الافتراضي لا يمنحك الشعور الذي ستشعر به عندما يتلامس شخصان. يمكن أن توفر إضافة إحساس اللمس الاصطناعي بُعدًا إضافيًا من دون الحاجة إلى ارتداء قفازات لتشعر بالأشياء، وبالتالي تشعر بأنها طبيعية أكثر”.

Experts have now developed holograms which you can 'touch' using jets of air.

It’s a step beyond the current generation of VR.

Experts expect that it may find uses in a wide range of sectors from gaming to treatments for patients. https://t.co/ERpWnwJy5p

— The Conversation (@ConversationUK) September 18, 2021