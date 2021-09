حمم بركانية تدمّر عشرات المنازل في جزر الكناري وفرار آلاف السكان (فيديو)

واصل بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية في أرخبيل الكناري السياحي، اليوم الإثنين، إلقاء حممه باتجاه الساحل مدمرة في طريقها نحو مئة منزل.

وعصر أمس الأحد بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم منذ بداية ثوران البركان خمسة آلاف شخص.

وأوضحت السلطات الإقليمية في جزر الكناري على تويتر أنها لا تعتزم في المرحلة الحالية إجراء عمليات إجلاء جديدة، موضحة أن الحمم تتجه “نحو البحر”.

ولم يعلن حتى الآن عن سقوط ضحايا من جراء ثوران البركان، وهو الأول في جزيرة لا بالما منذ 50 عاماً.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تدفقات هائلة لحمم بركانية أتت على الأشجار وغمرت الطرق بالكامل واجتاحت المنازل عبر النوافذ المفتوحة.

وذكر معهد جزر الكناري لعلم البراكين أن الحمم تتقدم بسرعة تبلغ 700 متر في الساعة وحرارتها حوالي ألف درجة مئوية.

وتُقدر كمية الحمم البركانية بما بين 17 و20 مليون متر مكعب، بحسب رئيس منطقة جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس الذي حذر في مقطع فيديو نُشر على تويتر من أن الثوران “سيستمر” لهذا السبب.

وقرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي كان من المفترض أن يغادر إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التوجه على الفور إلى الجزيرة التي وصل إليها مساء الأحد لمتابعة تطورات الوضع والعمليات الجارية.

Thousands Evacuated as Canary Island Volcano Erupts. The eruption was the first in 50 years on La Palma, a resort island in the Canary archipelago popular with visitors from northern Europe. pic.twitter.com/v6e638MDzT

