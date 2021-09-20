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تفاعل لافت.. حقوقي مصري بارز: أمن المطار احتجزني نحو ساعة فما بالك بالآخرين (فيديو)

20/9/2021-|آخر تحديث: 20/9/202111:50 AM (مكة المكرمة)

انتقد عضو مجلس حقوق الإنسان المصري جورج إسحاق التعامل الرسمي مع الناشطين الحقوقيين والتضييق الأمني عليهم، مؤكدًا أنه تعرض للاحتجاز لفترة في مطار القاهرة الدولي قبل سفره إلى الخارج.

وكتب في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك “في يوم 11 سبتمبر (أيلول)، يوم إطلاق وثيقة إستراتيجية حقوق الإنسان، كنت مسافرًا للخارج لرؤية حفيدي. وفي أثناء إجراءات الخروج قام الأمن باحتجازي لمدة 45 دقيقة رغم أني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فما بالك بمعاملة الأخرين!”.

وأضاف “هذه التفاهات لا تهمني والذي يهمني هو خروج الشباب الذي فقد جزءا من حياته لأسباب واهية”. وتفاعل الكثير من المدونين مع ما قاله جورج إسحاق.

وكتب الصحفي جمال سلطان “الصديق العزيز جورج إسحق عضو المجلس القومي (الحكومي) لحقوق الإنسان يشتكي أن الأمن احتجزه قرابة ساعة في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفره لرؤية حفيده، ويقول إن المفارقة حدوث ذلك في نفس يوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان! ويقول كيف يفعلون مع المواطني العادي؟”.

وعلق أحمد معوض قائلًا “الأستاذ جورج إسحاق أمن المطار وقفه، فما بالك بالغلابة بقى!”، وكتب نعيم صبري في سخرية “باب النجار مخلع! احتجاز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في ذكرى إطلاق وثيقة حقوق الإنسان.. من أنتم؟”.

ووصفت تسنيم أحمد ما جرى باعتباره “ملخص حقوق الإنسان في مصر”! وكتب إدوارد توماس “وعندك واحد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان تنتهك حقوقه علشان المواطن العادي يفهم أننا أمام القانون ولا حاجة”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق السبت الموافق 11 سبتمبر/أيلول ما يعرف “بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، من العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي هذه المناسبة قال السيسي إن مصر ترحب دومًا بتعدد الآراء بل واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وذلك في وقت لا يزال الأمن المصري يحتجز عشرات الآلاف من الناس فى قضايا ذات طابع سياسي بحسب منظمات حقوقية.

وأكد السيسي في خطابه على أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند إلى أعلى عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مرتبطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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