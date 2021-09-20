انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|السودان

السودان.. رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا يدعو الجيش لتصحيح مسار الثورة

20/9/2021

هدد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان، بتشكيل حكومة إقليمية للشرق حال عدم الاستجابة لمطالبهم بحل الحكومة السودانية وتعيين حكومة كفاءات، داعيا الجيش لتصحيح مسار الثورة.

وقال ترك أمام حشد من أنصاره بالميناء الجنوبي لبورتسودان، إن المجلس أغلق ميناء بشائر 1 لتصدير النفط، وإن عملية إغلاق باقي الموانئ مستمرة ما لم تستجب الحكومة لمطالب المجلس.

وقال ترك في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إن المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان ليس ضد ثورة ديسمبر/كانون الأول أو شعاراتها، ولا يشجع انقلاب الجيش على الحكومة، ولكن الحكومة المدنية الحالية لا تصلح لقيادة المرحلة ولا بد للشعب السوداني أن يطالب بحكومة كفاءات ولا تكون حزبية تستطيع تجاوز المرحلة الحالية.

وبرر ترك مطالبته بإقالة الحكومة المدنية بأنها تدير البلاد بطريقة لا تضمن العدل والتكافؤ في الانتخابات التي ستعقب الفترة الانتقالية، مضيفا بأن الأحزاب في هذه الفترة توظف الظروف لصالحها بحيث لا يحدث تكافؤ في الفرص ومساواة بين الشعب.

وقال ترك إنه لم يطالب المكون العسكري بالانقلاب على الحكومة المدنية، وإنما كان مطلبه أن يتحمل الشق العسكري باعتباره شريك في الحكم أن يدفع بتصحيح مسار الثورة بأن يكون هنالك مجلس عسكري ومجلس وزراء مدني ذو كفاء استكمالا لمؤسسات الثورة.

وأضاف بأنه الآن في السودان لا توجد حرية ولا ديمقراطية، ولكن نجد حكومة حزبية، وانفلات أمني وكثير من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، ولا يوجد أي بارقة أمل لانتصار وعبور للثورة في السودان، ولكن ما نراها يبين أن “الثورة قد سرقت من جانب الأحزاب”، على حد وصفه.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

مدونات

السودان إلى أين؟

ما اذهلني هو تغافل الشيخ عن حقيقة أن الأجيال القادمة سترث تلك الصفات ذاتها من الأجيال السابقة عبر التربية. ومع احترامي الكبير للشيخ الترابي، شعرت أنه وكعادته يريد شيئا بعيدا.

المزيد من الأخبار

أمل جديد لمريضات سرطان المبيض.. “علاج ثوري” قادم

سرطان المبيض يُعدّ من أخطر السرطانات النسائيّة (غيتي)

مسلية ومجنونة.. 7 أهداف و9 بطاقات في مباراة بالدوري الأمريكي للقدم (فيديو)

(موافع التواصل)

ماكرون يطلب “الصفح” من الحركيين الجزائريين ويعدهم بـ”تعويض”.. من هم ولماذا تعتبرهم الجزائر خونة؟

ماكرون خلال مراسم تكريم في قصر الإليزيه بحضور حركيين سابقين وأسرهم (رويترز)

النيويورك تايمز: قطر ساعدت بإجلاء صحفيين أفغان يعملون بمؤسسات أمريكية تخلت عنهم واشنطن

مدنيون أفغان يستعدون لركوب الطائرة في مطار كابل الشهر الماضي (رويترز)
الأكثر قراءة

“في بيتنا رجلان”.. الجزيرة مباشر داخل المنزل الذي آوى أسيري جلبوع ومالكه يكشف مفاجأة (فيديو)

الأسيران أيهم كممجي &#34;يمين&#34; ومناضل نفيعات (الشاباك)

أنثى وحيد قرن تنفق بعد تقديمها لذكر للمرة الأولى

ذكر وحيد القرن الأبيض &#34;ليمبوبو&#34;

“الموت مثل الولادة”.. طبيبة تكشف ما يحدث للجسد وقت الاحتضار وخروج الروح (فيديو)

كاثرين: الموت مثل الولادة هو في الحقيقة مجرد عملية (غيتي)
مقالات

هل كانت الصّوفيّة المعاصرة مطيّةَ الاحتلال الأجنبيّ والاستبداد السّياسيّ؟

جماعة محمود بك التي خرجت ضد الانقلاب في تركيا