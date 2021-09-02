من لبنان إلى مصر.. حملة “تزوجني بدون مهر” تشعل منصات التواصل العربية

قوبلت صرخة فتيات لبنانيات ضد تأخر سن الزواج عبر حملة (تزوجني بدون مهر) بصدى وتجاوب عربي واسع لا سيما في مصر إذ باتت الحملة في صدارة التفاعلات على منصات التواصل خلال الساعات الماضية.

وتزامنت الحملة دشنتها نساء في لبنان مع تفاقم الوضع الاقتصادي بالبلاد مؤخرا والذي أثر على جميع مناحي الحياة من بطالة وغلاء، حال دون زواج الكثير من الشبان والشابات الذين تخطت أعمارهم وأعمارهن الثلاثين.

#تزوجني_بدون_مهر صيحة أطلقتها لبنانيات في ظل تسجيل العنوسة معدل 85% بين بنات بلاد الأرز ،والحملة امتدت للجزائر وبلاد عربية أخرى .ياريت تويترنا يلبي النداء pic.twitter.com/stMhZAJy0T — ابو خالد (@9sB19hHxIFwNThc) September 2, 2021

وتتصدر لبنان قائمة البلدان العربية بأعلى معدل لتأخر سن الزواج وفق تقارير سابقة.

وأثارت الحملة ضجة وصدى واسعين داخل لبنان وخارجها، وسلطت الضوء على هجرة كثيرين من أجل العمل على توفير نفقات الحياة ومتطلبات الزواج ليفنوا شبابهم في الغربة، بينما دفعت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد الكثير منهم للعزوف عن الزواج.

وتجاوبًا مع الحملة، أبدى كثير من الشباب في دول عربية عدة استعدادهم للسفر إلى لبنان والزواج من فتياته.

وفي مصر تصدرت الحملة موقع تويتر وأيّد الفكرة العديد من الشباب.

وطالب بعض المغردين بعدم المغالاة في المهور لا إلغائها، معتبرين أن المهر أو الصداق حق واجب للمرأة عند الزواج إلا لو ارتضت هي ذلك وهو أمر ناقشه كثير من فقهاء الدين.

وتعد الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين الأسوأ في تاريخ لبنان وفقًا لتقرير البنك الدولي، وبات نحو 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

بقولكوا ايه مصر و لبنان بلد واحده اصلا 😂😂

🇪🇬🇱🇧 #تزوجني_بدون_مهر — شـــــ ـ ـــ ـ ــــادي 🌪️🇪🇬🇵🇸 (@ShadySaber5) September 1, 2021

ومع الانهيار الاقتصادي الراهن تتفاقم التخوفات من حدوث موجة هجرة كبرى ثالثة على غرار ما حدث إبان الحرب العالمية الأولى وأيضًا الحرب الأهلية في لبنان حين هاجر مئات الآلاف هربًا من الأوضاع المأساوية في البلاد.

تأخذون الموضوع طقطقة وسخرية، والموضوع يدعو للحزن والأسى الله يرزق كل شاب وفتاة النصيب الطيب والذرية الصالحة #تزوجني_بدون_مهر — عبدالرحمن الرميح الدوسري ❁ (@IINIIHII) September 2, 2021

وتدهورت الأوضاع المعيشية والأمنية في لبنان في الآونة الأخيرة على أثر تصاعد الأزمة الاقتصادية وفقدان الأدوية والوقود مما انعكس ترديًا للأوضاع الاجتماعية.

ارتفاع قيمة المهر ما هو العائق الوحيد

في قوانين ظالمة ضد الرجال وتكاليف زواج باهضة وغلاء المعيشة ما أدري عن لبنان بالتحديد لكن أعتقد أن نسبة العنوسة المرتفعة جدا في أي دولة نتيجة هذي الأسبابها وغيرها#تزوجني_بدون_مهر https://t.co/kJNbrUG9SQ — …. (@F4eZ39) September 1, 2021

وما يزيد الأوضاع سوءا خلافات سياسية تحول دون تأليف حكومة جديدة تضع حداً للانهيار الاقتصادي وتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت عقب انفجار مرفأ بيروت الكارثي، في 4 أغسطس/آب 2020.

انا سمعت فيها بسوريا بمدن الساحل السوري

هلا مع او ضد المشكله مش بالمهر المشكلة الاساسية ب مسؤليات ما بعد الزواج اذا ما كان قادر يتحمل مسؤليات هذا لو دفع جبال ذهب مهر بلا منه pic.twitter.com/47RlD4IcrL — motasem_FOS (@Mmotasem1) August 30, 2021

مو بس لبنان نبي الكويت بعد

مهور غاليه اجار غالي كل شي

غالي وين تقدر تبلش 🤦‍♂️

#تزوجني_بدون_مهر — | أبـــراهيـــم شــنــان العنــــنزي | (@Alnzei10) September 2, 2021

#تزوجني_بدون_مهر

فكرة حلوة وليست #بدعة

اقصد الزواج بدون مهر مادي

وهناك خلاف

لكن بالتأكيد أن من يتزوج

بدون مهر مادي

لابد أن يعطيها أو يهديها

بعد ذلك

شيئا ماديا .. أو متاعا كخاتم

أو فستاناً ونحو ذلك

وليكن في #نيته

ان هذا العطاء والهدية

هو مهرها خروجا من #الخلاف_الفقهي

والله أعلم — القلب الكبير (@al_nokhtha) September 2, 2021

#تزوجني_بدون_مهر

أهم شي الانسانه الكويسة التي تخاف الله وتتقيه

وتكون ربه بيت شاطره

وتهتم في بيتها وزوجها وأطفالها — عزيز قوم (@azeez_coom) September 1, 2021