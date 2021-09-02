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ما هو “الصوردي المنقوب” الذي تحدث عنه الرئيس التونسي؟ (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد (غيتي)
الرئيس التونسي قيس سعيد (غيتي)
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202109:04 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وسم “#الصوردي_المنقوب” بعد ساعات من استخدام هذه الكلمات من قبل الرئيس قيس سعيد، ضمن ما وصف بأنه رد على تصريحات النائب في البرلمان غازي الشواشي، والذي قال فيها إن “سعيد ليس لديه برنامج اقتصادي ولا يفقه في الاقتصاد ولا يفرق بين اليورو والدولار والمليار”.

وقال سعيد خلال استقباله المكلف بتسيير وزارة الصحة علي المرابط، أمس الأربعاء، في إشارة منه إلى منتقديه من المسؤولين السابقين “إنهم يبحثون عن مواقع في السلطة وعن أرائك الوزراء ولا يهتمون إلا بالمناصب والامتيازات في الوقت الذي كان يفترض أن يكونوا قدوة للتونسيين”.

وتابع متحدثا عن الشواشي دون تسميته بالقول “الدولار والأورو وغيرها من العملات، فوجئت أنه يتحدث عن العملات الأجنبية، يمكن أن أذكره بالعملات الأجنبية ولا اعتقد أنهم يفرقون بين الدينار والصوردي الذي كان يوصف بالمنقوب ولا الخروبة ولا الريال ولا العملات التي عرفتها تونس في السابق”.

و”الصوردي المنقوب” هو مصطلح يطلق على قطعة نقدية تونسية تعود إلى عام 1938 خلال زمن الاحتلال الفرنسي.

وكان الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي قال إن “رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا يملك برنامجا اقتصاديا وهو لا يفقه في الاقتصاد ولا يفرق بين المليار والمليون وبين الدولار واليورو”.

وأضاف الشواشي إن “رئيس الدولة لم يحقق الكثير بعد أكثر من شهر من اتخاذ التدابير الاستثنائية الخاصة”، معتبرا أن “تونس تتجه نحو الافلاس في صورة عدم استخلاص الديون” حسب تصريحه لراديو ديوان أف المحلي.

وأعرب مغردون عن استغرابهم من شعور سعيد بالضيق من الرأي المخالف له، فيما رأى البعض أنه محق في الرد على النائب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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