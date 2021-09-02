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السجن لمذيع استضاف مغتصبا سابقا وجعله يجسد الاعتداء على ضحاياه

المذيع إيف دو مبيلا (يسار) والمغتصب قادر تراوريه ( مواقع التواصل)
المذيع إيف دو مبيلا (يسار) والمغتصب قادر تراوريه ( مواقع التواصل)
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202102:45 PM (مكة المكرمة)

أثار مقدم برامج في محطة تلفزيونية في ساحل العاج سخطاً عارماً لاستضافته مغتصباً سابقاً وأحضر له دمية وضعها على الأرض ليجسد عليها كيفية اعتدائه على ضحاياه.

وحكمت محكمة في أبيدجان على المذيع، أمس الأربعاء، بالسجن 12 شهراً مع وقف التنفيذ، واعتبر القضاء في ساحل العاج ذلك العرض “تبريراً للاغتصاب”.

واستجوبت الشرطة مقدّم البرامج (إيف دو مبيلا) والمغتصب السابق (قادر تراوريه) بعد يومين من عرض البرنامج، ثم أحيلا إلى محكمة أبيدجان الجنائية.

وغرّمت المحكمة (دو مبيلا) مليوني فرنك إفريقي (نحو 3550 دولاراً) وفرضت عليه منع سفر من أبيدجان، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 12 شهراً مع وقف التنفيذ.

أما (قادر تراوريه) الذي حُكم عليه سابقا في “تهمة الاغتصاب والاعتداء والضرب” فصدر في حقه حُكما بالسجن لمدة 24 شهراً، ووُقّعت عليه غرامة قدرها 500 ألف فرنك إفريقي (888 دولاراً) للأسباب نفسها.

وثمنت رئيسة جمعية تعنى بضحايا الاغتصاب حكم المحكمة، لكنها أبدت أسفها لقرار وقف تنفيذ العقوبة على المذيع” الذي لن يدخل السجن ولكون قيمة الغرامة المفروضة عليه ضئيلة”.

وكانت الناشطة تفضّل أيضاً لو أن المحكمة أمرت بدفع تعويضات لجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة ومساعدة ضحايا العنف الجنسي.

العرض الذي أثار الغضب

كانت محطة محلية خاصة في ساحل العاج أطلقت عام 2019، قد عرضت الإثنين الماضي وفي وقت الذروة حلقة من برنامج تناول موضوعا عن الاغتصاب تولى تقديمها المذيع إيف دو مبيلا.

وكان من المفترض أن يكون الهدف من هذه المبادرة إدانة الاغتصاب لكنّ دو مبيلا استضاف (قادر تراوريه) وطلب منه أن يشرح بالتفصيل مستعيناً بدمية كيف كان يغتصب النساء.

حتى إن المذيع ساعد المغتصب على طرح الدمية أرضاً، وطلب منه القيام بالحركات التي ينفذها خلال الاغتصاب وكل ذلك وهو يضحك أمام الجمهور ويدلي بتعليقات غير ملائمة.

ولم يكتف المذيع بذلك، بل دعا المغتصب السابق لإعطاء “نصائحه” للنساء كي لا يتعرضن للاغتصاب.

وما إن انتهى البرنامج حتى أثار ردود فعل غاضبة على الشبكات الاجتماعية من شخصيات في ساحل العاج ومن عامة الشعب ومن ضحايا اغتصاب طالبن بعقوبات في حق المذيع والمحطة التي يعمل فيها.

وكتبت الفنانة والممثلة الكوميدية بريسك على فيسبوك إنه “أمر مثير للاشمئزاز وغير مقبول وغير محترم، وخصوصاً تجاه النساء، فالاغتصاب مهين جداً للضحية”.

وأعلنت الهيئة العليا للتواصل السمعي البصري، الثلاثاء الماضي، أنها قررت تعليق عمل دو مبيلا “لمدة 30 يوماً عبر كل القنوات التلفزيونية والإذاعية في ساحل العاج”.

واستبعدته كذلك اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال ساحل العاج عن تقديم مرحلتها النهائية المقررة، السبت المقبل.

جرائم ضد المرأة

ولا توجد إحصاءات رسمية عن الاغتصاب في ساحل العاج، بينما تشير وزارة العدل أن 481 إدانة بالاغتصاب صدرت خلال السنة القضائية 2018-2019.

لكن معظم الاعتداءات الجنسية لا تقدم فيها شكاوى، وفقاً لمنظمات حقوق المرأة غير الحكومية.

وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها منظمة غير حكومية ونُشرت، في يونيو/حزيران الماضي، شملت 5 آلاف و556 شخصا أن 416 جريمة قتل نساء سجّلت خلال عامين في مدينة أبيدجان وحدها.

كما سجلت 2000 حالة عنف ضد المرأة بينها 1290 حالة زواج للفتيات دون الثامنة عشرة و1121 حالة اغتصاب، في مدينة أبيدجان.

المصدر : الفرنسية

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