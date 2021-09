السجن لمذيع استضاف مغتصبا سابقا وجعله يجسد الاعتداء على ضحاياه

أثار مقدم برامج في محطة تلفزيونية في ساحل العاج سخطاً عارماً لاستضافته مغتصباً سابقاً وأحضر له دمية وضعها على الأرض ليجسد عليها كيفية اعتدائه على ضحاياه.

وحكمت محكمة في أبيدجان على المذيع، أمس الأربعاء، بالسجن 12 شهراً مع وقف التنفيذ، واعتبر القضاء في ساحل العاج ذلك العرض “تبريراً للاغتصاب”.

واستجوبت الشرطة مقدّم البرامج (إيف دو مبيلا) والمغتصب السابق (قادر تراوريه) بعد يومين من عرض البرنامج، ثم أحيلا إلى محكمة أبيدجان الجنائية.

An Ivory Coast TV presenter Yves de Mbella has been given a 12-month suspended prison sentence by an Abidjan court after asking a guest to simulate rape. He laughed & joked as he helped alleged ex-rapist Kader Traoré lay a dummy on the floor to demonstrate how he assaulted women. pic.twitter.com/FR803ZL5Ac

— Channel Africa (@channelafrica1) September 2, 2021