السجن لمذيع استضاف مغتصبا سابقا وجعله يجسد الاعتداء على ضحاياه

أثار مقدم برامج في محطة تلفزيونية في ساحل العاج سخطاً عارماً لاستضافته مغتصباً سابقاً وأحضر له دمية وضعها على الأرض ليجسد عليها كيفية اعتدائه على ضحاياه.

وحكمت محكمة في أبيدجان على المذيع، أمس الأربعاء، بالسجن 12 شهراً مع وقف التنفيذ، واعتبر القضاء في ساحل العاج ذلك العرض “تبريراً للاغتصاب”.

واستجوبت الشرطة مقدّم البرامج (إيف دو مبيلا) والمغتصب السابق (قادر تراوريه) بعد يومين من عرض البرنامج، ثم أحيلا إلى محكمة أبيدجان الجنائية.

An Ivory Coast TV presenter Yves de Mbella has been given a 12-month suspended prison sentence by an Abidjan court after asking a guest to simulate rape. He laughed & joked as he helped alleged ex-rapist Kader Traoré lay a dummy on the floor to demonstrate how he assaulted women. pic.twitter.com/FR803ZL5Ac — Channel Africa (@channelafrica1) September 2, 2021

وغرّمت المحكمة (دو مبيلا) مليوني فرنك إفريقي (نحو 3550 دولاراً) وفرضت عليه منع سفر من أبيدجان، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 12 شهراً مع وقف التنفيذ.

أما (قادر تراوريه) الذي حُكم عليه سابقا في “تهمة الاغتصاب والاعتداء والضرب” فصدر في حقه حُكما بالسجن لمدة 24 شهراً، ووُقّعت عليه غرامة قدرها 500 ألف فرنك إفريقي (888 دولاراً) للأسباب نفسها.

وثمنت رئيسة جمعية تعنى بضحايا الاغتصاب حكم المحكمة، لكنها أبدت أسفها لقرار وقف تنفيذ العقوبة على المذيع” الذي لن يدخل السجن ولكون قيمة الغرامة المفروضة عليه ضئيلة”.

وكانت الناشطة تفضّل أيضاً لو أن المحكمة أمرت بدفع تعويضات لجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة ومساعدة ضحايا العنف الجنسي.

Ivory Coast TV host gets suspended sentence for ‘condoning rape’ Yves de M’Bella given a 12-month suspended jail term amid outcry over scene with man using dummy to simulate rape.https://t.co/L7xss9U57S pic.twitter.com/qG2RIyPWxz — Christopher (@chrisusanz) September 2, 2021

العرض الذي أثار الغضب

كانت محطة محلية خاصة في ساحل العاج أطلقت عام 2019، قد عرضت الإثنين الماضي وفي وقت الذروة حلقة من برنامج تناول موضوعا عن الاغتصاب تولى تقديمها المذيع إيف دو مبيلا.

وكان من المفترض أن يكون الهدف من هذه المبادرة إدانة الاغتصاب لكنّ دو مبيلا استضاف (قادر تراوريه) وطلب منه أن يشرح بالتفصيل مستعيناً بدمية كيف كان يغتصب النساء.

حتى إن المذيع ساعد المغتصب على طرح الدمية أرضاً، وطلب منه القيام بالحركات التي ينفذها خلال الاغتصاب وكل ذلك وهو يضحك أمام الجمهور ويدلي بتعليقات غير ملائمة.

ولم يكتف المذيع بذلك، بل دعا المغتصب السابق لإعطاء “نصائحه” للنساء كي لا يتعرضن للاغتصاب.

L'APOLOGIE DU VIOL SUR NCI ! YVES DE MBELLA : est ce que parmis tes victimes il y'a des victimes qui ont jouit et pris du plaisir quand tu faisais l'amour en les violant ? LE VIOLEUR : Beaucoup la majorité !!!! NON LE VIOL N'EST PAS UN ACTE D'AMOUR C'EST UN CRIME. pic.twitter.com/YgA8ACiSrp — Minou Chrys-tayl 👑 (@MinouChrystayl) August 30, 2021

وما إن انتهى البرنامج حتى أثار ردود فعل غاضبة على الشبكات الاجتماعية من شخصيات في ساحل العاج ومن عامة الشعب ومن ضحايا اغتصاب طالبن بعقوبات في حق المذيع والمحطة التي يعمل فيها.

وكتبت الفنانة والممثلة الكوميدية بريسك على فيسبوك إنه “أمر مثير للاشمئزاز وغير مقبول وغير محترم، وخصوصاً تجاه النساء، فالاغتصاب مهين جداً للضحية”.

وأعلنت الهيئة العليا للتواصل السمعي البصري، الثلاثاء الماضي، أنها قررت تعليق عمل دو مبيلا “لمدة 30 يوماً عبر كل القنوات التلفزيونية والإذاعية في ساحل العاج”.

واستبعدته كذلك اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال ساحل العاج عن تقديم مرحلتها النهائية المقررة، السبت المقبل.

🇨🇮 En Côte d’Ivoire, la polémique autour de l’émission de la NCI sur la simulation d’un #viol ne retombe pas.

►Une plainte a été déposée contre la chaîne NCI et l’animateur Yves de Mbella.

🎧 Précisions @_PierrePinto #RFImatin 👇 pic.twitter.com/yST8x6TTCz — RFI (@RFI) September 1, 2021

جرائم ضد المرأة

ولا توجد إحصاءات رسمية عن الاغتصاب في ساحل العاج، بينما تشير وزارة العدل أن 481 إدانة بالاغتصاب صدرت خلال السنة القضائية 2018-2019.

لكن معظم الاعتداءات الجنسية لا تقدم فيها شكاوى، وفقاً لمنظمات حقوق المرأة غير الحكومية.

وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها منظمة غير حكومية ونُشرت، في يونيو/حزيران الماضي، شملت 5 آلاف و556 شخصا أن 416 جريمة قتل نساء سجّلت خلال عامين في مدينة أبيدجان وحدها.

كما سجلت 2000 حالة عنف ضد المرأة بينها 1290 حالة زواج للفتيات دون الثامنة عشرة و1121 حالة اغتصاب، في مدينة أبيدجان.