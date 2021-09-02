شاهد: لحظة وفاة داعية إسلامي أثناء إلقائه محاضرة عن “عظمة الصحابة”

توفي رئيس جمعية أهل الحديث في لاهور الباكستانية، الشيخ قاري عبد المتين أصغر، أثناء إلقاء محاضرة في المؤتمر السنوي عن فضائل الصحابة والذي نظمته الجمعية، مساء أمس الأربعاء.

وبثت المنصات الرسمية للجمعية لقطات تظهر لحظة وفاة الشيخ إثر نوبة قلبية مفاجئة بينما كان يفسر قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ).

إنا لله وإنا إليه راجعون

إنتقل إلى رحمة الله رئيس جمعية أهل الحديث بلاهور فضيلة الشيخ عبدالمتين أصغر اثناء القاء محاضرة في ندوة فضل الصحابة.

وهو يفسر قوله تعالى

إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم

رحمه الله رحمة واسعة pic.twitter.com/3og8xAVDhn — جمعية أهل الحديث باكستان (@MJAPakistan) September 1, 2021

وفي الفيديو، ظهر الشيخ خلال حديثه وقد بدت عليه أعراض التعب فنزع العمامة من على رأسه وبدا كأنه سيسقط مغشيًا عليه حتى هرع إليه أحد المنظّمين وسنده إلى ظهر الكرسي والتف حوله آخرون في محاولة لإسعافه وإنعاشه ورش بعض المياه على وجهه لإفاقته، لكن دون جدوى.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، يعد الشيخ عبد المتين أصغر (57 عامًا) أحد علماء الدين البارزين في لاهور، وكان يتحدث عن “عظمة الصحابة” خلال المؤتمر الـ41 للجمعية عندما فاجأه الموت وهو يشرح الآية الثالثة من سورة الحجرات.

وأقيمت صلاة الجنازة على الشيخ الراحل، اليوم الخميس، وشيعته جماهير حاشدة بينما تحولت منصات التواصل في باكستان ودول إسلامية أخرى إلى ساحة نعي ورثاء للفقيد.

اناللہ وانا الیہ راجعون😢

قاری عبدالمتین اصغر رحمہ اللہ یکم ستمبر بیگم کوٹ فضائل صحابہ کانفرنس میں دوران خطاب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قاری صاحب کو صحابہ اکرام کے غلاموں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطاء کرے*#SyedAliGillani#Talibans pic.twitter.com/KxPMoxNIwg — عبدالسلام راکیٹی (@i_abdulsalam1) September 2, 2021