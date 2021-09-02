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شاهد: لحظة وفاة داعية إسلامي أثناء إلقائه محاضرة عن “عظمة الصحابة”

الشيخ قاري عبد المتين أصغر قبل لحظات من وفاته (مواقع التواصل)
الشيخ قاري عبد المتين أصغر قبل لحظات من وفاته (مواقع التواصل)
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202104:34 PM (مكة المكرمة)

توفي رئيس جمعية أهل الحديث في لاهور الباكستانية، الشيخ قاري عبد المتين أصغر، أثناء إلقاء محاضرة في المؤتمر السنوي عن فضائل الصحابة والذي نظمته الجمعية، مساء أمس الأربعاء.

وبثت المنصات الرسمية للجمعية لقطات تظهر لحظة وفاة الشيخ إثر نوبة قلبية مفاجئة بينما كان يفسر قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ).

وفي الفيديو، ظهر الشيخ خلال حديثه وقد بدت عليه أعراض التعب فنزع العمامة من على رأسه وبدا كأنه سيسقط مغشيًا عليه حتى هرع إليه أحد المنظّمين وسنده إلى ظهر الكرسي والتف حوله آخرون في محاولة لإسعافه وإنعاشه ورش بعض المياه على وجهه لإفاقته، لكن دون جدوى.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، يعد الشيخ عبد المتين أصغر (57 عامًا) أحد علماء الدين البارزين في لاهور، وكان يتحدث عن “عظمة الصحابة” خلال المؤتمر الـ41 للجمعية عندما فاجأه الموت وهو يشرح الآية الثالثة من سورة الحجرات.

وأقيمت صلاة الجنازة على الشيخ الراحل، اليوم الخميس، وشيعته جماهير حاشدة بينما تحولت منصات التواصل في باكستان ودول إسلامية أخرى إلى ساحة نعي ورثاء للفقيد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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