شاهد: فيضانات جارفة تضرب مدنا إسبانية وتغرق الأحياء والشوارع (فيديو)

تسببت عاصفة مطرية قوية، أمس الأربعاء، في دمار واسع داخل مدن إسبانية، جراء الفيضانات الشديدة التي ضربت البلاد وخلفت الآلاف من المواطنين الإسبان بدون مأوى ولا كهرباء، وأجبرت السلطات على إغلاق العديد من المسارات الطرقية وخدمات السكك الحديدية.

Hoy nuestra felicitación es para los guardias civiles de #Castellon que han estado "con el agua al cuello" realizando múltiples auxilios por accidentes de tráfico e inundaciones tras las intensas lluvias de estas últimas horas pic.twitter.com/RCpw2cuXMj — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 1, 2021

#Grandes los compañeros que han evacuado a dos personas mayores de nacionalidad francesa en la localidad de Cobisa tras las inundaciones sufridas en Toledo#AllíDondeNosNecesites pic.twitter.com/M3StGh6SuU — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 1, 2021

واشتدت قوة العاصفة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وضربت مدينة ألكانار الساحلية في إقليم كتالونيا شمال شرق البلاد.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر حسابه على تويتر عن تضامنه مع المناطق المنكوبة، وحث المواطنين على توخي الحيطة الحذر الشديدين واتباع إرشادات خدمات الطوارئ مع توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الليل.

وتحولت شوارع ألكانار سريعًا إلى مجار للسيول التي اكتسحت مياهها السيارات والأثاث والأشجار صوب الساحل.

وقال مسؤولون إن فرق الطوارئ أنقذت عشرات المحاصرين في السيارات والمنازل وأماكن التخييم، فيما لم ترد أنباء عن وجود وفيات.

Mucho ánimo a todos los agentes👮‍♀️👮‍♂️ que durante todo el día han estado ayudando a las personas que se habían quedado atrapadas en vehículos🚗 debido a las fuertes #tormentas⛈#Dana pic.twitter.com/fTuqbWb5HG — Policía Nacional (@policia) September 1, 2021

وأعلنت خدمة الطوارئ في كتالونيا في بيان أنه جرى نقل نحو 12 شخصًا إلى ساحة رياضية أقيمت لإيواء الناس.

وأضافت أن 3 أشخاص على الأقل نقلوا إلى مستشفى محلي بسبب أعراض خفيفة من انخفاض حرارة الجسم.

وبقي حوالي 5 آلاف منزل في المنطقة بدون خدمة كهرباء، كما تأثرت الاتصالات المتنقلة وتعطلت طرقات عدة وخطوط سكك حديدية.

TREMENDO!! Quina violència porta ara la rierada a Les Cases d'Alcanar. Vídeo del Setmanari de l'Ebre. pic.twitter.com/fxRRlWc5Rz — Marc Gassó Torrents (@MeteoGracia) September 1, 2021

وأفادت حسابات رسمية حكومية أن العديد من الِأشخاص حوصروا في سياراتهم بسبب الفيضانات وسط محاولات من الشرطة والمتوطوعين لإنقاذهم.

وأوضحت دراسة نُشرت أواخر أغسطس/آب الماضي، أن الاحترار المناخي ضاعف احتمال حدوث فيضانات بنسبة 9 مرات في أوربا، لا سيما بعدما اجتاحت الفيضانات ألمانيا وبلجيكا، في يوليو/تموز الماضي، وخلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.