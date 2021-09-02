البث الحي
الأخبار

شاهد: فيضانات جارفة تضرب مدنا إسبانية وتغرق الأحياء والشوارع (فيديو)

فرق الطوارئ الإسبانية تحاول مساعدة أحد المواطنين العالقين بسبب الفياضانات (مواقع التواصل)
فرق الطوارئ الإسبانية تحاول مساعدة أحد المواطنين العالقين بسبب الفياضانات (مواقع التواصل)
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202108:22 PM (مكة المكرمة)

تسببت عاصفة مطرية قوية، أمس الأربعاء، في دمار واسع داخل مدن إسبانية، جراء الفيضانات الشديدة التي ضربت البلاد وخلفت الآلاف من المواطنين الإسبان بدون مأوى ولا كهرباء، وأجبرت السلطات على إغلاق العديد من المسارات الطرقية وخدمات السكك الحديدية.

واشتدت قوة العاصفة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وضربت مدينة ألكانار الساحلية في إقليم كتالونيا شمال شرق البلاد.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر حسابه على تويتر عن تضامنه مع المناطق المنكوبة، وحث المواطنين على توخي الحيطة الحذر الشديدين واتباع إرشادات خدمات الطوارئ مع توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الليل.

وتحولت شوارع ألكانار سريعًا إلى مجار للسيول التي اكتسحت مياهها السيارات والأثاث والأشجار صوب الساحل.

وقال مسؤولون إن فرق الطوارئ أنقذت عشرات المحاصرين في السيارات والمنازل وأماكن التخييم، فيما لم ترد أنباء عن وجود وفيات.

وأعلنت خدمة الطوارئ في كتالونيا في بيان أنه جرى نقل نحو 12 شخصًا إلى ساحة رياضية أقيمت لإيواء الناس.

وأضافت أن 3 أشخاص على الأقل نقلوا إلى مستشفى محلي بسبب أعراض خفيفة من انخفاض حرارة الجسم.

وبقي حوالي 5 آلاف منزل في المنطقة بدون خدمة كهرباء، كما تأثرت الاتصالات المتنقلة وتعطلت طرقات عدة وخطوط سكك حديدية.

وأفادت حسابات رسمية حكومية أن العديد من الِأشخاص حوصروا في سياراتهم بسبب الفيضانات وسط محاولات من الشرطة والمتوطوعين لإنقاذهم.

وأوضحت دراسة نُشرت أواخر أغسطس/آب الماضي، أن الاحترار المناخي ضاعف احتمال حدوث فيضانات بنسبة 9 مرات في أوربا، لا سيما بعدما اجتاحت الفيضانات ألمانيا وبلجيكا، في يوليو/تموز الماضي، وخلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

حول هذه القصة

الأمطار الأشد منذ ألف عام.. ضحايا وإجلاء عشرات الآلاف إثر فيضانات مدمرة وسط الصين (فيديو)

بلغت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان وسط الصين 25 شخصا حتى الآن وأجلت السلطات نحو 200 ألف آخرين إثر فيضانات شديدة أدت إلى تفجر سدود وارتفاع منسوب المياه في الأنهار بالمقاطعة.

21/7/2021
المزيد من الأخبار

شاهد: جنود أمريكيون يحطمون معدات عسكرية قبل مغادرتهم كابل

أظهرت بعض اللقطات تحطيم وإتلاف معدات عسكرية قبل مغادرة القوات الأمريكية مطار كابل (يوتيوب)

أفغانستان.. طائرة قطرية ثانية تهبط في مطار كابل وتركيا تدرس مقترحات طالبان (فيديو)

أفراد من طالبان في مطار كابل (رويترز)

اللاجئون الأفغان.. تركيا ترفض وطاجيكستان تحذر وجنوب أفريقيا تأسف

أفغان في بلدة شامان الحدودية بين باكستان وأفغانستان (رويترز)

إجراءات مشددة في الصين لجعل الرجال “أكثر ذكورة”.. ما القصة؟

رجال يتزلجون على الحبل في أحد شوارع شنغهاي بالصين (رويترز ـ أرشيف)
الأكثر قراءة

من لبنان إلى مصر.. حملة “تزوجني بدون مهر” تشعل منصات التواصل العربية

الحملة قوبلت بصدى عربي واسع (مواقع التواصل)

شاهد: لحظة وفاة داعية إسلامي أثناء إلقائه محاضرة عن “عظمة الصحابة”

الشيخ قاري عبد المتين أصغر قبل لحظات من وفاته (مواقع التواصل)
مقالات

أركان الإسلام ومصالح الحكام

خالد الجندي

ما هو “الصوردي المنقوب” الذي تحدث عنه الرئيس التونسي؟ (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد (غيتي)