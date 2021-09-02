سكان مرسيليا يستقبلون الرئيس الفرنسي بهتافات “ماكرون استقيل” (فيديو)

استقبل سكان مرسيليا في جنوب فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون بهتافات ناقمة على سياسته وقراراته خصوصا الصحية منها بعد انتشار السلالات المتحورة من كورونا كوفيد- 19 في البلاد.

ونشر ناشطون عبر تويتر فيديوهات لسكان مرسيليا وهم يستقبلون ماكرون بهتافات “ماكرون أستقيل ” للتعبير عن رفضهم لزيارته رغم أنه أعلن عن برنامج دعم خاص للمدينة التي تعتبر عاصمة الجنوب في فرنسا.

Macron sifflé et hué à son arrivée #Marseille et aussi les marseillais scandent " #MacronDemission " Ce soir BFM parlera d'1bain de foule historique pic.twitter.com/TdDpmKmqLR — LE GÉNÉRAL Officiel 💎 (@LE_GENERAL_OFF) September 1, 2021

وبدأ ماكرون زيارة خاصة لكبرى مدن الجنوب الفرنسي لمدة 3 أيام من أجل بدأ مشروع كبير للنهوض بالمدينة التي تعاني تأخرا اقتصاديا كبيرا مقارنة بالمدن الفرنسية الأخرى.

Arrivée d’Emmanuel Macron à #Marseille pour une visite de trois jours. Au loin, sifflets et « Macron démission ! » ⤵️ pic.twitter.com/3Gz5BVtcP6 — Paul Barcelonne (@Paul_Barcelonne) September 1, 2021

ونقلت صحيفة لوموند أن زيارة ماكرون لمرسيليا تزامنت مع طلب أحزاب اليسار “بمزيد من الموارد” فيما شددت أحزاب اليمين على أن فرنسا تعيش حالة عامة من “الشعور بعدم الأمان”.

ووصفت أحزاب المعارضة أن زيارة ماكرون لتقديم خطة للترقية في ثاني أكبر مدينة في فرنسا، بأنها “استراتيجية اتصال انتهازية”، سيما أنها جاءت قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.

وأعرب ميشيل بارنييه المرشح للانتخابات الرئاسية التمهيدية في تصريحات صحفية عن أسفه لأن “السلطة الحالية لم تتخذ تدابير استعجالية للحد من تنامي انعدام الأمن ليس فقط في مرسيليا بل في باقي المدن والمحافظات الفرنسية”.

اللوحات الإعلانية انتشرت في إقليم فار جنوب فرنسا بسبب فرض ماكرون شهادات صحية لدخول الأماكن العامة (مواقع التواصل)

يذكر أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها ماكرون للنقد والإهانة، فقد شبه في بداية هذا الشهر بالدكتاتور الألماني هتلر، جراء فرضه الشهادة الصحية على جميع الفرنسيين في الأماكن العامة، كما تعرض في شهر يوينو/ حزيران الماضي لصفعة على الوجه من رجل كان يقف ضمن حشد، أثناء قيام الرئيس بجولة جنوب البلاد، وفق ما ظهر في مقطع مصور للواقعة.