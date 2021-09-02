رغم مخاوف منظمة الصحة العالمية.. متحور “مو” الجديد يثير سخرية المدونين (فيديو)

أثار المتحور الجديد من فيروس كورونا سخرية رواد منصات التواصل الاجتماعي بعدما قالت منظمة الصحة العالمية إنها تراقب باهتمام متحورا جديدا يعرف باسم (مو) ظهر لأول مرة داخل كولومبيا، في يناير/كانون الأول 2021.

وأضافت المنظمة أن لدى المتحور الجديد طفرات تشير إلى أنه يمكن أن يكون أكثر مقاومة للقاحات كما كان الحال مع متحور بيتا مشددة على أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لفهم خصائص المتحور الجديد بشكل أفضل.

وما زالت المنظمات الصحية تبحث طرق التعامل مع متحور دلتا ولكن الضغوط زادت عليها مع ظهور المتحور الجديد (مو) الذي يُقدر انتشاره العالمي بين حالات الإصابة المسجلة بأقل من 0.1% في الوقت الحالي.

غير أن (مو) سجل في كولومبيا 39% من الإصابات بينما سجل 13% منها في الإكوادور مع زيادة مطردة في أعداد الإصابات، وصُنف حاليا ضمن فئة “نسخة متحورة تجب مراقبتها”.

ويمكن لمتحور (مو) أن ينطوي على خطر “هروب مناعي”، مما يعني أن يكون مقاومًا للقاحات المتوفرة، وأعطته منظمة الصحة العالمية هذا الاسم وهو أحد حروف الأبجدية اللاتينية.

أثار المتحور (مو) الجديد واحتمالية مقاومتع للقاحات جدلا واسعا بين المدونين وكتبت أشواق العلي ساخرة “هذه فيها بعد 5 جرعات زيادة من اللقاح”.

وغردت سماح “المتحور الجديد اللي اسمه (مو) يبدو أنه راح يرجع حياتنا أبدا مو منيحة (سيصعب الحياة علينا مجددا)”، وغرد محمد علاء الدين متهكما “في انتظار تحور (حمادة) للفيروس كورونا من عاصمة التحوير في العالم القاهرة”، وغرد وائل ساخرا أيضا “مو صلاح. في انتظار فيروس ليو ميسي”.

وكتب أميري علي “كلما انتشر فيروس كورونا كثرت طفراته وبالتالي متحورات جديدة أكثر شراسة ومقاومة للقاحات، وفي النهاية موت كثير من الناس! المتحورات الموجودة حاليا تجعل الجائحة تتجه إلى جائحة غير الملقحين فقط! وانتشارها بينهم واختراقها لبعض الملقحين بفضل ذكاء البعض يجعل الفيروس يطور متحورات مقاومة للقاحات”!