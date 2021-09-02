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خبير بالنزاعات الدولية: هذه هي عوامل نجاح طالبان في حكم أفغانستان (فيديو)

2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202101:34 PM (مكة المكرمة)

بيّن الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا أن نجاح طالبان في إدارة الحكم في أفغانستان يعتمد على 3 عوامل رئيسة هي الأمن والمصالحة الوطنية والشرعية الدولية.

وأكد -في لقاء عبر الجزيرة مباشر- أن طالبان نجحت حتى الآن في عامل الأمن، وقدمت كذلك مبادرات جيدة جدا فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية والانفتاح على الفصائل الأخرى والمشاركة في الحكم وما إلى ذلك، والدعم الذي حصلت عليه من قلب الدين حكمتيار (زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني) كان نوعيا ولكن ما زال هناك تحديات وقضايا أخرى كثيرة لم تحسم حتى هذه اللحظة.

وأضاف “أما الشرعية الدولية فهي باعتقادي العامل الأصعب أمام طالبان ولكنه ليس بالمستحيل وذلك لأن الغرب في نهاية المطاف يريد تحقيق مصالحه في أفغانستان وأهمها على الإطلاق هو ضمان عدم تحولها إلى منطقة تحتضن مجموعات متشددة أو إرهابية وما إلى ذلك”.

ولفت إلى أنه “من المعلوم أن الولايات المتحدة والغرب لم ينجح طوال 20 عاما من الحرب بهذه المهمة وتطهير أفغانستان من المجموعات المتشددة، ولكن بالإمكان لطالبان أن تنجح في هذه المهمة وذلك لأن طالبان تمسك بالعامل الأمني بشكل قوي جدا”.

وأوضح أن النتائج التي خلفتها الحرب تعد مدمرة على كل المستويات، وعندما تنتهي النزاعات الدولية بالشكل الذي انتهت به الحرب في أفغانستان بالوقت الحالي فهناك فرصة كبيرة جدا أن تعود إلى حالة العنف إذا لم تتم إدارة فترة ما بعد الحرب بطريقة سليمة.

وتابع “لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب أهلية في أفغانستان لأن طالبان قوية جدا ولكن التحدي الكبير أمامها يتمثل في إعادة الإعمار والتعامل مع حالة الفقر التي خلفتها حالة الحرب التي استمرت عشرين عاما”.

وكان مصدر في حركة طالبان قد قال إن الحكومة ستعلن في غضون أيام ولن تضم أي من مسؤولي الحكومة السابقة، مضيفا أن الحكومة الجديدة ستحظى بدعم الداخل والخارج.

وأعلنت الحركة أن النساء لن يكونوا ضمن التشكيلة الوزارية ولكن بإمكانهن العودة لوظائفهن في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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