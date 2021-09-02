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خبير اقتصادي: أزمة الوقود في لبنان لم تبلغ ذروتها بعد (فيديو)

2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202102:26 PM (مكة المكرمة)

أكد الدكتور جاسم عجاقة أستاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية أن اللبنانيين لم يبلغوا ذروة أزمة الوقود بعد لأن الذروة ستكون فقدان شبه كامل للمحروقات من السوق مما يعني تعرض المرافق الحيوية كالمستشفيات وغيرها لضغوط هائلة.

وقال -في لقاء على الجزيرة مباشر- إن أزمة الوقود مستفحلة بالفعل بسبب الفساد واحتكار كميات كبيرة تكفي السوق ولكن من الواضح أن هدف الاحتكار هو التهريب وذلك لأن الأماكن المخزنة بها تقع في مناطق حدودية لا يوجد بها كثافة سكانية عالية.

وأضاف “ستصل الأزمة إلى ذروتها عندما لا يمكننا فتح اعتمادات فعلية لشراء المحروقات خاصة وأن هناك تهديدات -بحسب وسائل الإعلام على الأقل- بغلق حسابات البنوك اللبنانية بالبنوك المراسلة”.

وتابع “أتخوف كثيرا من عجز السلطة عن إدارة الأزمة، فاليوم وحتى هذه الساعة هناك محروقات في لبنان ولكنها محتكرة ومعظمها تذهب بطريق التهريب، وإذا استمر ذلك فالمخاوف الحقيقية تكمن في عدم قدرتنا على الاستيراد لأن المجتمع الدولي يعرف ما يجري في لبنان وقد يجري عملية قطع لإمكانية حصول البلاد على المحروقات”.

وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد أكد خلال لقائه وفد الكونغرس الأمريكي حدوث تقدم على صعيد تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأعرب عون عن أمله في أن “تشكل الحكومة هذا الأسبوع” من أجل إجراء إصلاحات وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي.

وأكد رئيس البرلمان نبيه بري أنه على اللبنانيين تنحية كل خلافاتهم والإسراع بتشكيل حكومة أولوياتها مكافحة الفساد وإجراء الانتخابات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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