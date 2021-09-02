شاهد: جنود أمريكيون يحطمون معدات عسكرية قبل مغادرتهم كابل

نشر جندي البحرية الأمريكي مايك ماركلاند فيديو قال إنه قام بتصويره خلال آخر أسبوعين للقوات الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابل.

وأظهرت بعض اللقطات تحطيم وإتلاف معدات عسكرية قبل مغادرة القوات الأمريكية.

وقال ماركلاند عبر حسابه على إنستغرام إنه قام بتصوير الفيديو خلال الأسبوعين الآخرين في كابل ويرغب في نشر اللقطات على نطاق واسع لتسليط الضوء على المعاناة التي واجهت الجنود الأمريكيين في هذه الفترة.

وحذف مايك الفيديو من منصاته إلا أنه أشار في يومياته على إنستغرام إلى سعادته بآلاف الرسائل التي تصله تعليقا على المقطع.

وكشفت تقارير عن أن القوات الأمريكية تركت ما مجموعه 73 طائرة وحوالي 100 مركبة ومعدات أخرى لدى انسحابها من أفغانستان.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي إن جميع تلك المعدات تُركت في وضع يستحيل استخدامها معه، وأوضح “تلك الطائرات لن تطير ثانية أبداً”.

وشملت الطائرات الأمريكية التي تركت في كابل، مروحيات من طراز إم دي-530، للاستطلاع والهجوم عن قرب وطائرات هجومية خفيفة من طراز إيه-29.