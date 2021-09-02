توتر بسجن عسقلان والاحتلال يحتجز عشرات الطلاب بالضفة ويعتقل مديرة مدرسة بالقدس

سادت حالة من التوتر قسم الأسرى الفلسطينيين في سجن عسقلان بعد اعتداء سجناء جنائيين إسرائيليين عليهم، بينما احتجز جنود الاحتلال عشرات الطلبة من إحدى مدارس الضفة واعتقلت مديرة مدرسة أخرى بالقدس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، اليوم الخميس، إن السجناء الإسرائيليين اعتدوا على الأسرى خلال وجودهم في ساحة الفورة، أمس الأربعاء، وقاموا بإلقاء النفايات عليهم وشتمهم بألفاظ نابية وعنصرية.

وبدلًا من أن تقوم إدارة السجن بمحاسبتهم، عزلت أسيرين أحدهما مريض ما دفع الأسرى لإرجاع وجبات الطعام لهذا اليوم وإغلاق القسم بقرار تنظيمي، وفق البيان.

يشار إلى أن نحو 40 أسيرًا يقبعون في قسم (3) وهو القسم الوحيد المخصص للأسرى في سجن عسقلان، وتفاقمت معاناة الأسرى مؤخرًا بعد أن جلبت إدارة السجن مزيدا من الأسرى الموقوفين ما أدى إلى اكتظاظ الغرف، فضلًا عن الظروف الاعتقالية القاسية التي يواجهونها لا سيّما وأن غالبيتهم من المرضى.

وقبل فترة وجيزة، وجّه الأسرى مطالب لإدارة السجن من بينها إغلاق القسم ونقلهم إلى قسم آخر تتوفر فيه شروط حياتية وصحية للمرضى أن يكون قريبًا من المستشفيات خاصة أن جل الأسرى المرضى يُعانون من أمراض مزمنة كالقلب والسرطان وإصابات بالغة.

احتجاز طلاب مدرسة

وفي الضفة الغربية، احتجزت قوات الاحتلال اليوم عشرات الطلبة ومدير ومعلمي مدرسة اللبن الساوية جنوب نابلس، وكان جنود الاحتلال اعتقلتوا، أمس الأربعاء، أحد الطلاب أثناء عودته من المدرسة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن جنود الاحتلال احتجزوا عشرات الطلبة أثناء خروجهم من مدرسة اللبن الساوية المختلطة، التي تقع على طريق رام الله نابلس.

وأضاف لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هناك توترًا في المنطقة علمًا أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها الطلبة لمضايقات جنود الاحتلال الذين يتجولون بشكل شبه دائم في المنطقة.

وأفاد رئيس المجلس القروي يعقوب عويس لـ(وفا) بأن ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية حاولت، منذ صباح اليوم، استفزاز الطلبة عبر الجنود الذين يتوزعون يوميًا للمشي بين الطلبة خلال ذهابهم وعودتهم من المدرسة الواقعة على شارع رام الله- نابلس الرئيسي.

وأوضح “خلال عودة الطلبة إلى منازلهم لاحقتهم قوات الاحتلال حتى في داخل البلدة وعبر الطريق البديل المعروف بطريق (خلة زينة)، وهناك قاموا باحتجازي واحتجاز مدير المدرسة والمعلمين والطلبة لأكثر من ساعتين في الأجواء الحارة، إضافة لقيامهم باستفزاز الطلبة وتهديدهم بالاعتقال”.

مدرسة تحدي 5

في السياق، اقتحمت مؤسسة (راكافيم) الإسرائيلية المتطرفة، صباح اليوم، مدرسة تحدي 5 في منطقة بيت تعمر شرق بيت لحم، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال أيام.

وأفاد حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم لـ(وفا) أن راكافيم أخطرت القائمين على المدرسة لمراجعة محكمة الاحتلال، في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وكانت المؤسسة رفعت شكوى لإزالة المدرسة.

وأضاف بريجية أن مهمة هذه المؤسسة هي مراقبة الأبنية والمنشآت الفلسطينية في المنطقة (ج) وهدمها، وتعرضت مدرسة تحدي 5 للهدم ثلاث مرات، قبل أن يتم إعادة بنائها مجددًا قبل ثلاث سنوات، وهي مسقوفة بالصفيح المقوى.

اعتقال مديرة مدرسة

وفي القدس، اقتحم جنود الاحتلال أمس مدرسة (الشابات المسلمات) بذريعة “استخدام غرفة منها لمكتب التربية والتعليم”، واعتقلوا مديرة المدرسة وإحدى الموظفات وسلّموا استدعاءات لآخرين، وصادروا بعض الحواسيب من الموظفين.

وذكر مركز معلومات وداي حلوة في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة تزامنا مع وجود عشرات الطالبات في الساحات، ثم انتشرت في المدرسة وتمركزت قوة على مدخلها، وبعدها داهموا غرفة للمدرسة وقاموا بتفتيشها ثم أغلقوها ووضعوا عليها قرار “إغلاق مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس”.

ونددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالاقتحام وأكدت أن ترويع الطالبات والكادر التعليمي يبرهن من جديد على عنجهية الاحتلال واستهدافه المتواصل للتعليم خاصة في القدس التي تعاني من سياسات الأسرلة والتهويد وضرب مرتكزات الهوية الوطنية الجمعية.

وطالبت الوزارة -في بيان- جميع المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن التعليم، الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة، مشيرةً إلى قيام جيش الاحتلال ومنذ إطلاق العام الدراسي بترويع الطلبة والأطفال من خلال عرقلة وصولهم إلى مدارسهم وملاحقتهم واعتقالهم؛ بما يتنافى مع منظومة القيم والحقوق والأعراف.