تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بالسعودية

أعلنت السعودية تخريج أول دفعة نسائية في القوات المسلحة بالمملكة، ونشرت وزارة الدفاع مساء أمس الأربعاء، مقطعا مصورا لمراسم تخريج الدفعة النسائية.

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رئيس هيئة الأركان العامة يرعى تخريج الدفعة الأولى من مركز تدريب #الكادر_النسائي للقوات المسلحة. pic.twitter.com/ZJGzdknJEB — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 1, 2021

وشهد رئيس هيئة الأركان العامة السعودي فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

وقال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة عادل بن محمد البلوي إن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى تخريج الدفعة الأولى من مركز تدريب #الكادر_النسائي للقوات المسلحة. pic.twitter.com/KJj1RCUP2b — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 1, 2021

وأكد أن للمركز رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقاً لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً.

وبدأت الدورة في 30 مايو/أيار الماضي، بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة واستمرت 14 أسبوعا.