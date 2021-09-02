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تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بالسعودية

تخريج أول دفعة نسائية في القوات المسلحة بالسعودية (مواقع التواصل)
تخريج أول دفعة نسائية في القوات المسلحة بالسعودية (مواقع التواصل)
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202101:22 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السعودية تخريج أول دفعة نسائية في القوات المسلحة بالمملكة، ونشرت وزارة الدفاع مساء أمس الأربعاء، مقطعا مصورا لمراسم تخريج الدفعة النسائية.

وشهد رئيس هيئة الأركان العامة السعودي فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

وقال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة عادل بن محمد البلوي إن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.

وأكد أن للمركز رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقاً لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً.

وبدأت الدورة في 30 مايو/أيار الماضي، بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة واستمرت 14 أسبوعا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام سعودية

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