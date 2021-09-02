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الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك بشروط (فيديو)

اللحظات الأولى لأنهار الديك بعد الإفراج عنها (مواقع التواصل)
اللحظات الأولى لأنهار الديك بعد الإفراج عنها (مواقع التواصل)
2/9/2021-|آخر تحديث: 3/9/202112:12 AM (مكة المكرمة)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن محكمة عوفر العسكرية في إسرائيل قررت، اليوم الخميس، الإفراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك بشروط مقيّدة.

وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين أكرم سمارة أن من أبرز الشروط كفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيكل (نحو 12500 دولار).

وبالرغم من أن الأسيرة الديك حامل وفي شهر الولادة وبحاجة إلى عملية قيصريّة للولادة بحسب آخر تقييم طبي، إلا أن إسرائيل فرضت عليها الإقامة الجبرية في منزل عائلتها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين إن محكمة عوفر عقدت، أمس الأربعاء، جلسة للنظر في طلب إخلاء السبيل المقدم من قبل محامي الهيئة للإفراج عن الأسيرة الديك، وأرجأ قاضي المحكمة القرار النهائي للأحد القادم. وبجهود قانونية من قبل وكيل الدفاع، تمكّن من انتزاع قرار بإخلاء سبيلها، اليوم الخميس، من سجن الدامون.

وأنهار معتقلة منذ 5 أشهر بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن في بؤرة استيطانية على جبل كيسان القريب من بلدتها، ولم يصدر بحقها بعد أي حكم، وهي تقبع في سجن الدامون الإسرائيلي (جنوب)، ومنذ اعتقالها سمح لزوجها فقط بزيارتها مرة واحدة.

وأرسلت أنهار قبل أيام رسالة إلى أهلها تشكو ألمها وخوفها من الولادة مكبلة ووحيدة في السجن وقد تحتاج إلى إجراء عملية قيصرية وأصدرت صرخة عالية عبر رسالتها من السجن تحمل المجتمع الدولي المسؤولية أمام وضعها اللاإنساني، وهي الرسالة التي فجّرت حملة إلكترونية كبرى تحت وسم (أنقذوا أنهار الديك) لدعمها والتضامن معها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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