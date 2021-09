الأمم المتحدة: إمدادات الغذاء في أفغانستان قد تنفد هذا الشهر

حذر رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان من أن مخزون الغذاء في البلاد قد ينفد في أقرب وقت هذا الشهر وحث المجتمع الدولي على تكثيف الدعم لأفغانستان.

وقال المسؤول الأممي الرفيع للصحفيين في إحاطة عبر تقنية الفيديو من العاصمة الأفغانية كابل إن الوضع الإنساني في البلاد “لا يزال متوترًا للغاية لأن أكثر من نصف الأطفال الأفغان لا يعرفون ما إذا كانوا سيتناولون وجبة طعام الليلة أم لا”.

وأضاف “بينما لا تزال الأمم المتحدة مصممة على تقديم المساعدة هناك حاجة إلى مزيد من التمويل للوصول إلى الملايين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة”.

وذكر الأكبروف أن أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الشديد وأن أكثر من ثلث المواطنين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام.

