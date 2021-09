“لم يدافعوا عن باريس”.. كاتب فرنسي يدعو لعدم استقبال اللاجئين الأفغان

رفض الكاتب الفرنسي إريك زمور استقبال اللاجئين الأفغان على الأراضي الفرنسية بعد وصول حركة طالبان وسيطرتها على مقاليد الحكم في البلاد.

وقال زمور خلال تصريحات صحفية لقناة سي نيوز “لقد استمعت للرئيس إيمانويل ماكرون الذي أكد على ضرورة إنقاذ الأفغان الموجودين في خطر، هذه الجملة أرعبتني حقيقة لأن كل الشعب الأفغاني في حالة الخطر حاليا”.

وأضاف زمور أن فرنسا ليست ملزمة بالقيام بأي شيء تجاه اللاجئين الأفغان، زاعما أن القوات الفرنسية ذهبت إلى أفغانستان للدفاع عن المواطنين الأفغان وتحريرهم من قبضة طالبان، ولم تنتظر المقابل من أي جهة سواء من داخل أفغانستان أو خارجها.

وشدد زمور على أن فرنسا فقدت 90 جنديا على الأراضي الأفغانية خلال العقدين الأخيرين.

On ne doit rien aux Afghans. Les Afghans qui ont travaillé pour l'armée française ne sont pas les harkis, ils ne se sont pas battus pour la France. #Facealinfo pic.twitter.com/vidnmESyow

وأبرز الكاتب ذو التوجه اليميني المتطرف أنه يرفض كل دعاوى استقبال الأفغان الذين ساعدوا فرنسا، مشيرا إلى أنهم لم يقاتلوا من أجلها كما فعل “الحركيون”، وذلك في إشارة للجنود الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي إبان الثورة الجزائرية.

وتفاعل الساسة الفرنسيون مع تصريحات زمور، حيث اعتبرت الوزيرة السابقة نتالي لوازو مواقف زمور “خالية من كل مسؤولية سياسية ولا يمكنها أن تعبر عن العمق الحقيقي لعظمة وشرف فرنسا”، في حين اعتبر عضو البرلمان الفرنسي بيير كارلكيند أن إيريك مزور يدين نفسه بنفسه، فهو لم يقاتل من أجل فرنسا، وبالتالي فإن الفرنسيين غير مدينين له بأي شيء.

Alors on va vous dire @ZemmourEric : oubliez tout de suite tout projet de vous présenter à une quelconque responsabilité politique. Quand on ne sait pas ce que c’est que l’honneur ni ce que c’est que la grandeur de la 🇫🇷 on s’abstient. Né avant la honte. https://t.co/paV4GVf6oG

