البث الحي
الأخبار|أمريكا

إعصار أيدا.. مصرع 8 في نيويورك ونيوجيرسي والمياه تغمر محطات المترو والمنازل (فيديو)

2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202105:03 PM (مكة المكرمة)

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم في مدينة نيويورك وولاية نيوجيرسي الأمريكيتين إثر أمطار غزيرة سببها إعصار (آيدا) بحسب إعلام محلي.

ونقلت قناة (إن بي سي نيوز) الأمريكية عن شرطة نيويورك، اليوم الخميس، أن “3 رجال و3 نساء وطفلا لقوا حتفهم إثر الفيضانات في المدينة”.

وأضافت القناة أن “رجال الإطفاء انتشلوا جثة من سيارة غرقت عندما علقت في مياه الفيضانات، قرب نهر باسيك بنيو جيرسي (شمال شرق)”.

وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيارات غارقة على الطرقات السريعة وتدفق المياه لمحطات مترو الأنفاق والمنازل إثر أمطار غزيرة أسفرت عن فيضانات غير مسبوقة في مدينة نيويورك.

ووصف نائب رئيس شرطة مدينة باسيك في نيوجيرسي لويس جنتيل الوضع بالمدينة بأنه “خطير للغاية”.

وأضاف “هناك سيارات إطفاء وإسعاف عالقة، ولدينا أشخاص لا يزالون عالقين تحت مياه (الفيضانات)”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ على خلفية الأمطار الغزيرة في أنحاء المدينة والمناطق المجاورة مع اقتراب الإعصار آيدا، ودعت إلى “الابتعاد عن الطرقات وتجنب السفر غير الضروري”.

وتسببت موجة الطقس السيئ أيضا في إصدار إدارة الطيران “توقفا أرضيا” في المطارات الثلاثة الواقعة بنيويورك.

وواصل إعصار آيدا الذي ضرب سواحل ولاية لويزيانا مسيره بسرعة 241 كيلومترا في الساعة، واعتبرت دائرة الأرصاد الجوية أنه “من الفئة 4 إعصار كبير وشديد الخطورة”.

وبعد الأضرار التي أحدثها الإعصار في لويزيانا، تقدم إلى الشرق الأمريكي، مصحوبا بعواصف ووصل ولاية نيوجيرسي، حيث تسبب في مصرع شخص واحد على الأقل.

وفي وقت متأخر أمس الأربعاء، أعلن حاكم نيوجيرسي فيل مورفي حالة الطوارئ بالولاية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

توتر بسجن عسقلان والاحتلال يحتجز عشرات الطلاب بالضفة ويعتقل مديرة مدرسة بالقدس

اقتحام مدرسة الشابات المسلمات واعتقال مديرتها وموظفة واستدعاءات لآخرين (مركز معلومات وادي حلوة)

بعد “الانسحاب الفوضوي من أفغانستان” أوربا تدرس تشكيل قوة رد سريع

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل(غيتي)

الحرب لم تنته بعد في أفغانستان.. 3 أطراف تهدد حكم طالبان تعرف عليها

انتشار قوات طالبان في العاصمة الأفغانية كابل بعد انسحاب القوات الأجنبية (الأناضول)

شاهد: لحظة وفاة داعية إسلامي أثناء إلقائه محاضرة عن “عظمة الصحابة”

الشيخ قاري عبد المتين أصغر قبل لحظات من وفاته (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

من لبنان إلى مصر.. حملة “تزوجني بدون مهر” تشعل منصات التواصل العربية

الحملة قوبلت بصدى عربي واسع (مواقع التواصل)

باحثون يفجرون مفاجأة.. سم أفعى برازيلية قد يحمل علاجا لكورونا (فيديو)

أفعى الجاراكوسو البرازيلية السامة (رويترز)
مقالات

حقيقة الفشل الغربي في أفغانستان!

الرئيس الأفغاني السابق

بعد تسليم “أقنجي” للجيش التركي.. تعرف على “عبقري المسيّرات” سلجوق بيرقدار

المهندس والطيار التركي سلجوق بيرقدار (صحف)