إعصار أيدا.. مصرع 8 في نيويورك ونيوجيرسي والمياه تغمر محطات المترو والمنازل (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم في مدينة نيويورك وولاية نيوجيرسي الأمريكيتين إثر أمطار غزيرة سببها إعصار (آيدا) بحسب إعلام محلي.

ونقلت قناة (إن بي سي نيوز) الأمريكية عن شرطة نيويورك، اليوم الخميس، أن “3 رجال و3 نساء وطفلا لقوا حتفهم إثر الفيضانات في المدينة”.

وأضافت القناة أن “رجال الإطفاء انتشلوا جثة من سيارة غرقت عندما علقت في مياه الفيضانات، قرب نهر باسيك بنيو جيرسي (شمال شرق)”.

🚨#BREAKING Shocking video shows flood waters ripping through apartments in New York City

📌#Manhattan I #NYC

Reports of catastrophic flash flooding happening across in New Jersey and New York City as millions of people brace for this devastating floods pic.twitter.com/0Y2170sgKo

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 2, 2021