إعصار أيدا.. مصرع 8 في نيويورك ونيوجيرسي والمياه تغمر محطات المترو والمنازل (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم في مدينة نيويورك وولاية نيوجيرسي الأمريكيتين إثر أمطار غزيرة سببها إعصار (آيدا) بحسب إعلام محلي.

ونقلت قناة (إن بي سي نيوز) الأمريكية عن شرطة نيويورك، اليوم الخميس، أن “3 رجال و3 نساء وطفلا لقوا حتفهم إثر الفيضانات في المدينة”.

وأضافت القناة أن “رجال الإطفاء انتشلوا جثة من سيارة غرقت عندما علقت في مياه الفيضانات، قرب نهر باسيك بنيو جيرسي (شمال شرق)”.

🚨#BREAKING Shocking video shows flood waters ripping through apartments in New York City 📌#Manhattan I #NYC Reports of catastrophic flash flooding happening across in New Jersey and New York City as millions of people brace for this devastating floods pic.twitter.com/0Y2170sgKo — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 2, 2021

وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيارات غارقة على الطرقات السريعة وتدفق المياه لمحطات مترو الأنفاق والمنازل إثر أمطار غزيرة أسفرت عن فيضانات غير مسبوقة في مدينة نيويورك.

ووصف نائب رئيس شرطة مدينة باسيك في نيوجيرسي لويس جنتيل الوضع بالمدينة بأنه “خطير للغاية”.

وأضاف “هناك سيارات إطفاء وإسعاف عالقة، ولدينا أشخاص لا يزالون عالقين تحت مياه (الفيضانات)”، دون مزيد من التفاصيل.

New York City flood: Brooklyn drowned. pic.twitter.com/mgqELFWVw2 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ على خلفية الأمطار الغزيرة في أنحاء المدينة والمناطق المجاورة مع اقتراب الإعصار آيدا، ودعت إلى “الابتعاد عن الطرقات وتجنب السفر غير الضروري”.

وتسببت موجة الطقس السيئ أيضا في إصدار إدارة الطيران “توقفا أرضيا” في المطارات الثلاثة الواقعة بنيويورك.

وواصل إعصار آيدا الذي ضرب سواحل ولاية لويزيانا مسيره بسرعة 241 كيلومترا في الساعة، واعتبرت دائرة الأرصاد الجوية أنه “من الفئة 4 إعصار كبير وشديد الخطورة”.

NYC Floods 🚨 Multiple homes flooded in New York City. This one’s in Brooklyn pic.twitter.com/yxnhT9trAS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021

وبعد الأضرار التي أحدثها الإعصار في لويزيانا، تقدم إلى الشرق الأمريكي، مصحوبا بعواصف ووصل ولاية نيوجيرسي، حيث تسبب في مصرع شخص واحد على الأقل.

وفي وقت متأخر أمس الأربعاء، أعلن حاكم نيوجيرسي فيل مورفي حالة الطوارئ بالولاية.