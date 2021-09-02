إجراءات مشددة في الصين لجعل الرجال “أكثر ذكورة”.. ما القصة؟

حملة رقابية جديدة على السلوكيات العامة في الصين، دخلت حيز التنفيذ، وهذه المرة الهدف منها هو “جعل الرجال أكثر ذكورة والحفاظ على الأخلاق”.

وفي إطار هذه السياسات، حظرت بيجين ظهور الرجال المتشبهين بالنساء (المخنثين) على شاشات التلفزيون لا سيما برامج المنوعات وتلفزيون الواقع، كما أعلنت تشديد الرقابة على عروض الترفيه، حسبما نقلت الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية (جهة رسمية)، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني.

وقالت الإدارة إن هذه السياسات من شأنها “تشديد القواعد على المحتوى غير الصحي” في البرامج التلفزيونية.

كما أشارت أنها ستحظر “أي مظاهر جمالية تميل إلى التشبه بالنساء” في العروض الترفيهية، لافتة إلى ضرورة منع ظهور “الشخصيات المبتذلة ذات التأثير الكبير على المجتمع، والترويج للصورة الذكورية للرجال”.

وفي السياق، انتقدت الإدارة المشاهير الصينيين الذكور “الذين يضعون الكثير من مستحضرات التجميل” وقالت إنه يجب وضع حد لهذه الظاهرة بشكل حازم، وطالبت العاملين في هذه المجالات بالترويج لما أسمته “الثقافة التقليدية أو تلك التي تعزز المناخ الوطني”.

عرض فيلم في الهواء الطلق خلال مهرجان سينمائي في بيجين (رويترز ـ أرشيف)

تدخل رئاسي

ويعكس ذلك القلق الرسمي من أن النجوم الصينيين يفشلون في تشجيع شباب الصين على أن يكونوا ذكوريين بدرجة كافية، حسب المصدر ذاته.

من جهته، دعا الصيني الرئيس شي جين بينغ إلى ما أسماه “تجديد الشباب الوطني” مع تشديد سيطرة الحزب الشيوعي على الأعمال والتعليم والثقافة والدين.

وشدد في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الخميس، على التزامه بتحقيق “الرخاء المشترك وإعادة توزيع الثروات”.

كما أصدر الحزب الشيوعي قرارا يحد من وصول الأطفال إلى الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، بينما حاول تثبيط ما يعده اهتمامًا غير صحي بالمشاهير.

الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز ـ أرشيف)

قواعد جديدة

وفي محاولات بيجين للسيطرة على هذه الممارسات “الفوضوية” وفق توصيف الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية، تم تحديد أباطرة التكنولوجيا ذوي الدخل المرتفع ونجوم الترفيه الذين يحصلون على مبالغ طائلة.

وصدر قرار لجهات البث والتلفزيونات بكبح جماح الرواتب المرتفعة التي تدفع للنجوم وتضييق الخناق على المتهربين من الضرائب.

وحددت قواعد دخلت حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، 3 ساعات فقط من اللعب عبر الإنترنت لكل من هم دون 18 عاما، مع حظر اللعب خلال أيام الدراسة.

والسبت الماضي، علقت منصة المدونات الصغيرة (ويبي كورب) آلاف الحسابات لنوادي المعجبين والأخبار الترفيهية.

والأسبوع الماضي، تم تغريم الممثلة الصينية تشنغ شوانغ 46 مليون دولار بتهمة التهرب الضريبي.

كما لن يُسمح بعد الآن بالتصويت الجماعي لبرامج الواقع ما لم يتم ذلك بواسطة الجماهير الحية، وفق بي بي سي.