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من طائرة مسيرة.. فيديو للحظة اعتقال آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع

فرّ الأسرى الستة من السجن شديد الحراسة عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن (منصات التواصل)
فرّ الأسرى الستة من السجن شديد الحراسة عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن (منصات التواصل)
19/9/2021-|آخر تحديث: 20/9/202112:07 AM (مكة المكرمة)

نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسجيلات مصورة تظهر لحظة اعتقال قوات من الجيش وجهاز الأمن العام “الشاباك”، فجر الأحد، آخر أسيرين من الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، في جنين، بعد حوالي أسبوعين من المطاردة.

ويظهر التسجيل لحظة اقتياد قوات الاحتلال، أيهم كممجي ومناضل نفيعات، إلى عربة للجيش وسط تواجد أمني مكثف.

 

كذلك أظهر تسجيل آخر تداوله ناشطون، المنزل الذي كان كممجي ونفيعات يختبئان فيه.

وقال الرجل الذي صور الفيديو، إن المنزل يقع في الحارة الشرقية بجنين، وإن قوات الاحتلال اعتقلت سكان المنزل.

 

وشهدت مناطق عدة في جنين، الأحد، مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب اعتقال الأسيرين مناضل انفيعات وأيهم كممجي، فجر اليوم، وهم من بين الأسرى الستة الذين نجحوا بالفرار من سجن “جلبوع” شمالي إسرائيل في 6 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وفرّ الأسرى الستة من السجن شديد الحراسة، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، إلا أن إسرائيل عادت واعتقلتهم مجددا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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