الهدف الرابع لرونالدو.. فوز مثير لمانشستر يونايتد على وست هام (فيديو)

انتزع مانشستر يونايتد العلامة الكاملة في لقاء جمعه، اليوم الأحد، مع وست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ).

وتقدم وست هام بهدف بعد مرور نصف ساعة عندما سدد سعيد بن رحمة كرة غيرت اتجاهها ودخلت المرمى.

وعدّل رونالدو نتيجة المباراة بعدما تلقى تمريرة من برونو فرنانديز وسدد كرة أنقذها الحارس أوكاش فابيانسكي قبل أن يتابعها الهداف البرتغالي إلى داخل المرمى من مدى قريب.

وسجل البديل جيسي لينغارد الهدف الثاني للشياطين الحمر، في الدقيقة 89 من عمر المباراة، عندما أطلق تسديدة هائلة سكنت الزاوية العليا لشباك ناديه السابق، وست هام.

Ronaldo and Bruno Fernandes forcing Jesse Lingard to celebrate his goal 😂😭. By far the greatest atonement we could have ever asked for #WHUMUN pic.twitter.com/mfXuMOYRr8 — Novio 👼🏼 (@xx_novio) September 19, 2021

بعد ثوانٍ، حصل وست هام على ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد لوك شو، سددها شارك مارك نوبل غير أن الحارس ديفيد دي خيا أنقذ مرماه بالتصدي لها في الوقت بديل الضائع، ليضمن لمانشستر يونايتد نقاط المباراة الثلاث.

الهدف هو الرابع لرونالدو في ثلاث مباريات بعدما سجل هدفين في ظهوره الأول مع يونايتد، منذ العودة إلى صفوفه هذا الموسم، أمام نيوكاسل يونايتد إلى جانب هدف في الخسارة 2-1 أمام يانغ بويز في دوري أبطال أوربا، الثلاثاء الماضي.

Four goals in three games… Cristiano Ronaldo is settling back in nicely at Manchester United. 🔴⚪️⚫️#UCL pic.twitter.com/E05EikeLTM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2021

وحصل رونالدو على فرصة جديدة للتسجيل بعد الاستراحة، قبل هدف الفوز من لينغارد، إذ تلقى تمريرة أخرى من فرنانديز لكنه سدد كرة أنقذها الحارس فابيانسكي بقدميه.

وطالب رونالدو بالحصول على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة مع فلاديمير سوفال، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في الدوري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، بينما مُني وست هام بخسارته الأولى هذا الموسم ويملك 8 نقاط.