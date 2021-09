الهدف الرابع لرونالدو.. فوز مثير لمانشستر يونايتد على وست هام (فيديو)

انتزع مانشستر يونايتد العلامة الكاملة في لقاء جمعه، اليوم الأحد، مع وست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ).

وتقدم وست هام بهدف بعد مرور نصف ساعة عندما سدد سعيد بن رحمة كرة غيرت اتجاهها ودخلت المرمى.

وعدّل رونالدو نتيجة المباراة بعدما تلقى تمريرة من برونو فرنانديز وسدد كرة أنقذها الحارس أوكاش فابيانسكي قبل أن يتابعها الهداف البرتغالي إلى داخل المرمى من مدى قريب.

وسجل البديل جيسي لينغارد الهدف الثاني للشياطين الحمر، في الدقيقة 89 من عمر المباراة، عندما أطلق تسديدة هائلة سكنت الزاوية العليا لشباك ناديه السابق، وست هام.

Ronaldo and Bruno Fernandes forcing Jesse Lingard to celebrate his goal 😂😭.

By far the greatest atonement we could have ever asked for #WHUMUN pic.twitter.com/mfXuMOYRr8

— Novio 👼🏼 (@xx_novio) September 19, 2021