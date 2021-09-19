تشلسي يدكّ شباك توتنهام بثلاثية ويتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي

فاز نادي تشلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة على توتنهام هوتسبير ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) اليوم الأحد.

ولم تظهر مؤشرات هذا الانتصار الكبير خلال الشوط الأول، قبل أن يسيطر تشلسي تماما على اللعب بعد الاستراحة ويؤكد أنه سيكون من أبرز المرشحين لحصد اللقب.

وتقدم تياغو سيلفا بهدف بضربة رأس في الدقيقة 49، وأضاف البديل نغولو كانتي هدفا بتسديدة أبدلت اتجاهها وخدعت الحارس هوغو لوريس.

واختتم أنطونيو روديغر الثلاثية في اللحظات الأخيرة ليرفع تشلسي رصيده إلى 13 نقطة من خمس مباريات ويتقاسم القمة مع ليفربول، إذ سجل الفريقان 12 هدفا مقابل استقبال هدف وحيد لكل منهما.

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث بفارق الأهداف.