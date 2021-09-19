بعد مواجهات وحصار منزل في جنين.. إسرائيل تعتقل آخر أسيرين فارين من جلبوع (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد آخر أسيرين فرّا من سجن جلبوع وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات من الحي الشرقي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وسط مواجهات عنيفة اندلعت في المكان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بقوات خاصة “مستعربين”، اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين وحاصرت منزلًا في الحي، واعتقلت الأسيرين كممجي ونفيعات.

סוף למצוד: צה"ל פרסם תיעוד ממעצר המחבלים איהם כמאמג'י ומנאדל איניפיעאת. מצה"ל נמסר כי יחד עם המחבלים נעצרו שני סייענים@ItayBlumental (צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/UVE21J8yaT — כאן חדשות (@kann_news) September 19, 2021

وأضافت تلك المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت في الحي الشرقي خلال تصدي الشبان لقوات الاحتلال التي أطلقت باتجاههم الرصاص الحي مما أدى إلى إصابة إثنين منهم وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت (وفا) إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها الحي الشرقي من جنين شابين من ذوي الإعاقة.

موقع كلكليست العبرية: "عملية اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات أشرف عليها رئيس أركان جيش الاحتلال ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الشاباك وضباط كبار في هيئة الأركان".#نفق_الحرية pic.twitter.com/NdFicZ8mqn — فلسطين الآن (@paltimes2015) September 19, 2021

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن قوات من الشرطة الخاصة (يامام) وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلت الأسيرين بعد أن “استسلما دون مقاومة” في ختام مطاردة دامت أكثر من أسبوعين.

وقالت إن القوات وصلت إلى المنزل الذي اختبآ فيه “بفضل معلومات استخباراتية دقيقة” واعتُقل معهما فلسطينيان كانا قد قدما لهما المساعدة.

وأشاد رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد القاء القبض على الأسيرين، وقال إن الأمر انتهى وجميع الهاربين خلف القضبان.

وقال فؤاد كممجي والد الاسير أيهم في تصريحات لتلفزيون فلسطين إن نجله هاتفه عند الساعة الثانية إلا ربع فجرًا، وأخبره أن جيش الاحتلال يحاصر المنزل الذي يوجد فيه، وحرصًا على سلامة أهله سيسلم نفسه، فقال له “روح يابا الله يحميك ويسهل عليك ويرضى عليك”.

وأضاف “أيهم كان يتمتع بمعنويات عالية وثقة كبيرة بالنفس”، وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة نجله.

وأشار كممجي إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلته مرات عدة خلال الفترة الماضية كما استدعته مخابراتها للتحقيق هو ونجله في معسكر سالم.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، إن القاء القبض على الأسرى لن يمحو فشل إسرائيل في هروبهم من سجن جلبوع، مضيفًا أن جنين وأسراها سيكونون دائمًا شوكة في حلق المحتل.

وشهدت محافظة جنين خلال الأيام الأخيرة عمليات بحث وتفتيش عن الأسيرين انفيعات وكممجي، وكثفت قوات الاحتلال عمليات التمشيط قرب جنين وقامت بنصب حواجز عسكرية وشنت حملات تمشيط في مناطق متفرقة من المحافظة.

وكان ستة أسرى تمكنوا يوم الإثنين 6 سبتمبر/أيلول من تحرير أنفسهم من سجن “جلبوع”، وجميعهم من جنين وهم: محمود العارضة (46 عامًا) ومحمد العارضة (39 عامًا) ويعقوب قادري (49 عامًا) وأيهم كممجي (35 عامًا) وزكريا الزبيدي (46 عاما) ومناضل نفيعات (26 عامًا).

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت مطلع الأسبوع الماضي اعتقال الأسرى الأربعة زكريا الزبيدي ومحمد ومحمود العارضة ويعقوب القادري، داخل أراضي الـ 48 المسماة بالخط الأخضر.