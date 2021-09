“المانجو المصرية” تخطف قلوب الدبلوماسيين الأجانب.. هل هناك ما هو ألذ؟

سنويا، في هذا الوقت من العام، تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المرافقة لموسم المانجو في مصر، وتظل تغريدات السفراء والدبلوماسيين الأجانب التي تذوب حبا في هذه الفاكهة اللذيذة صاحبة النصيب الأكبر من التفاعل.

ولأن المانجو ليست بالفاكهة المعروفة شعبيا في الدول الأوربية والأمريكية، إذ تتوافر من خلال الاستيراد من دول أفريقيا وآسيا، يتسابق الدبلوماسيون الأجانب في مصر على إظهار إعجابهم وانبهارهم بهذه الفاكهة.

وأمس، نشر السفير الكندي لدى القاهرة، لويس دوماس، صورة لطبق من المانجو، أعرب من خلاله عن إعجابه بهذه الفاكهة.

وقال: ” هل هناك أي شئ ألذ من ثمرات المانجو المصرية؟”.

Is there anything more delicious than fresh Egyptian 🇪🇬 mangoes 🥭? Wow! 😳 #mangoes #respect #Egypt pic.twitter.com/30xm0H08dd

— Louis Dumas (@Louis_Dumas9) September 18, 2021