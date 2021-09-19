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طوله أكثر من 12 مترا.. العثور على حوت نافق على شاطئ في نيويورك (فيديو)

لوحظ مؤخرا ارتفاع عدد الحيتان الميتة قبالة سواحل نيويورك (أ ف ب)
لوحظ مؤخرا ارتفاع عدد الحيتان الميتة قبالة سواحل نيويورك (أ ف ب)
19/9/2021-|آخر تحديث: 19/9/202110:24 PM (مكة المكرمة)

عثر على جثة حوت أحدب يبلغ طوله 40 قدمًا (أكثر من 12 مترًا) طافية على طول الخط الساحلي لجزيرة ستاتين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وصرح كبير العلماء في جمعية للمحافظة على الأحياء البحرية أن الحوت بدا وكأنه قد ابتلع شكلًا من أشكال الحطام، لكن سبب الوفاة ما زال غير معلوم.

وقال إن العديد من الحيتان الحدباء ينتهي بها المطاف بالانجراف إلى الشاطئ بعد وفاتها فيما يسمى بأحداث الوفيات التي يسببها الإنسان، مثل ضربات السفن أو غيرها.

وتظهر اللقطات، التي التقطها كيري يكا، جثة الحوت وهي تطفو في الماء عندما رآها المارة في البداية صباح يوم الجمعة.

وفي السنوات الأخيرة لوحظ ارتفاع عدد الحيتان النافقة قبالة سواحل نيويورك.

المصدر : الجزيرة مباشر
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