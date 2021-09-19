طوله أكثر من 12 مترا.. العثور على حوت نافق على شاطئ في نيويورك (فيديو)

عثر على جثة حوت أحدب يبلغ طوله 40 قدمًا (أكثر من 12 مترًا) طافية على طول الخط الساحلي لجزيرة ستاتين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وصرح كبير العلماء في جمعية للمحافظة على الأحياء البحرية أن الحوت بدا وكأنه قد ابتلع شكلًا من أشكال الحطام، لكن سبب الوفاة ما زال غير معلوم.

وقال إن العديد من الحيتان الحدباء ينتهي بها المطاف بالانجراف إلى الشاطئ بعد وفاتها فيما يسمى بأحداث الوفيات التي يسببها الإنسان، مثل ضربات السفن أو غيرها.

وتظهر اللقطات، التي التقطها كيري يكا، جثة الحوت وهي تطفو في الماء عندما رآها المارة في البداية صباح يوم الجمعة.

وفي السنوات الأخيرة لوحظ ارتفاع عدد الحيتان النافقة قبالة سواحل نيويورك.

العثور على جثة حوت أحدب يبلغ طولها 40 قدمًا (نحو 12 مترًا) طافية على طول الخط الساحلي لجزيرة ستاتين بمدينة نيويورك الأمريكية. صرح كبير العلماء في جمعية AMCS للمحافظة على الأحياء البحرية أن الحيوان بدا وكأنه قد ابتلع شكلًا من أشكال الحطام، لكن سبب الوفاة ما زال غير معلوم. pic.twitter.com/PGBwEy1Yse — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 19, 2021

Dead Humpback Whale Washes Ashore Beach in New York https://t.co/d0o32WS9Bt pic.twitter.com/di5P2O9nef — 94.3 The Point (@943thePoint) September 19, 2021