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متحدث باسم الخارجية الأمريكية: لن يكون لدينا علاقات مباشرة مع حكومة طالبان

18/9/2021-|آخر تحديث: 19/9/202101:42 AM (مكة المكرمة)

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ، إن الولايات المتحدة لن يكون لديها علاقة مباشرة بحكومة حركة طالبان في أفغانستان، غير أنها ستصل إلى الشعب الأفغاني، على حد وصفه.

وقال وربيرغ في حوار مع قناة الجزيرة مباشر، السبت، “الاعتراف بطالبان ليس أهم شيء، الولايات المتحدة تركز على الإجلاء، وتقديم المساعدة الإنسانية، سنقدم 64 مليون دولار، وسنوصلها للشعب الأفغاني”.

وأوضح: “لن يكون لدينا علاقات مباشرة مع الحكومة، لكن بنفس الوقت نستطيع أن نوصل المساعدات للشعب الأفغاني”.

وفي تعليقه حول الحوار والنقاش الذي أجرته الولايات المتحدة مع طالبان رغم عدم الاعتراف قال المتحدث الأمريكي: “الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان كان حول انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، مقابل وعود بعدم شن هجوم على الجيش الأمريكي، فليس هناك اتفاق بين طالبان والحكومة الأمريكية على شيء آخر”.

وفي رده على سؤال حول الشروط التي تضعها الولايات المتحدة أمام طالبان للاعتراف بها، قال وربيرغ: “ليس لدينا شروط لكن لدينا توقعات بأن تكون هناك حكومة شاملة، واحترام حقوق الإنسان وحقوق النساء، والسماح بحرية السفر وحرية التعبير، ومنع أي جماعة إرهابية من استخدام الأرض الأفغانية لشن هجومات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها”.

وأضاف وربيرغ: “كما قلت ليس لدينا شروط لطالبان، بينما هي توقعات، ونحن لدينا دائما مشاورات وتنسيقات مع طالبان كغيرها، فأن أريد أن أوضح للمتابعين أن هناك تواصل، لكن ليس هناك للآن اعتراف”.

وحول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع طلب الأمم المتحدة برفع العقوبات عن طالبان والتعامل معها قال: “لا نريد أن نضع أي حاجز بيننا وبين الشعب الأفغاني، ولو كان هناك إجراءات علينا اتخاذها  فسنقوم بها”.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعمل بكثافة مع الدول التي تتواصل مع طالبان وتدير مطار حامد كرزاي مثل تركيا وقطر.

المصدر : الجزيرة مباشر

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