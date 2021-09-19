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الأخبار|تركيا

أردوغان ردا على رئيس الوزراء اليوناني: تركيا ليست خادمة لأحد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
19/9/2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتحمل وحدها عبء 4.5 ملايين لاجئ، مؤكدا أنها ليست خادمة لأحد.

جاء ذلك في تصريح صحفي في مطار أتاتورك بإسطنبول، اليوم الأحد، قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أردوغان أن تركيا تتحمل بمفردها العبء الأكبر لـ4.5 ملايين لاجئ، وتنتظر من الطرف الآخر اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

وصرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس السبت، أنه والرئيس التركي اتفقا خلال مكالمة هاتفية، في أغسطس/آب المنصرم، على أهمية إبقاء اللاجئين والمهاجرين المحتملين قريبًا من أوطانهم قدر الإمكان، على حد تعبيره.

وأضاف ميتسوتاكيس “من المنطقي أن يقدم الاتحاد الأوربي الدعم لتركيا لمواجهة هذه القضية”.

وقال أردوغان “الغرب هو الطرف الذي يتعين عليه الإقدام على أهم الخطوات اللازمة (حيال المهاجرين وطالبي اللجوء)، وتركيا ليست خادمة لأحد”.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه سيعقد لقاء ثنائيًا مع ميتسوتاكيس -تلبيةً لطلبه- في الولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة رؤية خطوات إيجابية وصادقة من الطرف الآخر، وإلا فإن تركيا ستتخذ القرارات والخطوات اللازمة.

وفي رده على سؤال إن كانت تركيا تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، أوضح أردوغان أن بلاده لم تتردد في أي وقت بشأن المساعدات الإنسانية وتقديمها إلى الدول الصديقة.

وأضاف أن المؤسسات الحكومية التركية والمنظمات المدنية في الوقت الحالي سترسل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وذكر أردوغان أنه سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل، وأنه سيؤكد في خطابه على دعم تركيا القوي للتعددية ولهدف إقامة نظام عالمي أكثر عدلا.

وأشار إلى أن حديثه سيتطرق إلى نهج تركيا في التعامل مع التحديات التي تهدد البشرية جمعاء، ويعرب عن وجهات نظرها حول القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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