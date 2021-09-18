مصر.. فيديو انتحار فتاة في مول تجاري يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل

تصدرت حادثة انتحار فتاة بأحد المراكز التجارية الشهيرة بالعاصمة المصرية القاهرة، أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظة التي انتشر فيه مقطع مصور يظهر كيفية إقدام الفتاة على الانتحار.

وبينما أعرب غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع الفتاة، ظهر انقساما حادا في التفاصيل المرافقة لواقعة الانتحار.

وظهر ذلك في رواية بعض الأشخاص أن الفتاة كانت في حالة نفسية سيئة طوال فترة تواجدها في المركز التجاري، وأنها تحدثت في الهاتف وانهمرت في البكاء قبل قرارها بانهاء حياتها من الطابق السادس.

غير أن تفاصيل من واقع تحقيقات النيابة العامة، نقلتها صحيفة (الأهرام) المصرية الرسمية، أفادت بأن الفتاة حضرت إلى أحد المطاعم في مركز (سيتي ستارز) التجاري، وظلت بمفردها تراقب بنظراتها كل المتواجدين في المكان، وعندما سألها أحد العاملين في المطعم عن طلباتها، قالت له إنها تريد قائمة المأكولات فأحضرها إليها.

وحسب الصحيفة، لم تطلب الفتاة أي نوع من أنواع الطعام؛ ما دعا شخص يدعى محمد، مسئول المطعم للحضور لها بشخصه وسؤالها عما إذا كانت في احتياج لمساعدة لشرح قائمة المأكولات فابتسمت في وجهه وأجابته بأنها تنتظر أصدقاءها، وفور انصرافه من أمامها غافلته وصعدت على الكرسي فحاول الإمساك بها ولكنها بادرت بالقفز.

غير أن أجهزة أمن القاهرة، قالت عقب الحادثة، إنها تلقت بلاغا من غرفة النجدة بإلقاء فتاة نفسها من الطابق السادس بمول سيتى ستارز، وبالانتقال والفحص عثر على جثة ميار محمد (23 سنة) طبيبة أسنان.

وأوضحت أن بفحص كاميرات المراقبة تبين أنها كانت تجلس مع إحدى صديقتها وتدعى نيرة، (23 سنة) وتركتها قبل أن تلقي الفتاة بنفسها.

بدوره، أرجع والد الفتاة، انتحار ابنته إلى “معاناتها من حالة نفسية سيئة، ومنعها من الخروج بشكل مستمر مع أصدقائها”، حسبما نقلت عدد من الصحف المحلية

تحريات الشرطة بتقول أن البنت إسمها ميار، وهي طالبة في رابعة طب عندها 23 سنة، وصحبتها بتقول أن البنت كانت بتعاني من حاله نفسية واكتئاب شديد لشعورها بالاضطهاد وسوء المعاملة من أسرتها،

والدها لواء طبيب

وبرر إنتحار بنته بسبب قيامه بالتضييق عليها في الخروج من البيت عن الحد الطبيعي pic.twitter.com/eD9MVKLlol — Sahar Mahmoud (@Sahar_Eldeeb) September 16, 2021

تعاطف على مواقع التواصل

وكان التعاطف سيد الموقف عند تداول أي شخص قصة الفتاة، لاسيما بعدما ترددت أقاويل أنها أخبرت صديقتها بنيتها الانتحار، وعدم اهتمام محيطها بحديثها.

وفي السياق، علق مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، على الواقعة قائلا: “العالم لا يزال يشهد حالة انتحار واحدة كل 40 ثانية”، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج الوقاية من الانتحار.

فيما انتقد إعلاميون وصحفيون تداول مواقع إخبارية وحسابات مقاطع تظهر لحظة انتحار الفتاة، مؤكدين أن تداول مثل هذه المقاطع مخالف لأخلاقيات المهنة والصحافة.

من جهتها، كتبت المذيعة سالي فؤاد على صفحتها على فيسبوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حوادث الانتحار للشباب أمر مخيف. أرجو من كل الأهل الانتباه ورعاية أولادهم وعدم الاستهانة أبدا”.

أما الممثلة سمية الخشاب، فعلقت على تويتر قائلة: “حادثه سيتي ستارز وجعتلي قلبي، حبايبي اوعوا اي مشكله او موقف او حدث فحياتكم يخليكم تفكروا في الانتحار، كل مشكله لها حل ومفيش حاجه نهايه العالم”.

حادثه سيتي ستارز وجعتلي قلبي، حبايبي اوعوا اي مشكله او موقف او حدث فحياتكم يخليكم تفكروا في الانتحار، كل مشكله لها حل ومفيش حاجه نهايه العالم.. — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) September 16, 2021

وحول نشر فيديو الانتحار، قال الصحفي والناقد الرياض أحمد اليماني على تويتر: “نشر الفيديوهات دي بيودي إحساس لعقل باطن أي شخص مكتئب بوسيلة من وسائل الانتحار. شهر سبتمبر بالمناسبة هو الشهر العالمي للتوعية بالحماية من الانتحار، ٨٠٠ الف واحد كل سنة بينتحروا على مستوي العالم”.

نشر الفيديوهات دي بيودي احساس لعقل باطن أي شخص مكتئب بوسيلة من وسائل الانتحار.. شهر سبتمبر بالمناسبة هو الشهر العالمي للتوعية بالحماية من الانتحار، ٨٠٠ الف واحد كل سنة بينتحروا على مستوي العالم — Ahmed Yamany (@AhmedYamany) September 17, 2021

كما كتبت السيناريست ومصممة الملابس إنجي علاء على تويتر: “فيديو انتحار البنت في سيتي ستارز مؤذي نفسيا جدا.. وهي بتبص وراها حسيتها بتدور على منقذ بس مافيش لو بس حد تعرفه كان لحقها واهتم بيها وقالها كلام يبسطها كان ممكن ينقذها”.