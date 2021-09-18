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محكمة أمريكية تقضي بحق متضامنين مع فلسطين بإقامة فعاليتهم

متظاهرون متضامنون مع القضية الفلسطينية نيويورك (رويترز)
متظاهرون متضامنون مع القضية الفلسطينية نيويورك (رويترز)
18/9/2021

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا لولاية “ميتشيغان” الأمريكية حكما يقر بحق المتضامنين مع فلسطين في الاستمرار بتنظيم تظاهرة مؤيدة لفلسطين، تنظم كل سبت في مدينة “آن آربر” بالولاية منذ عام 2003.

وشددت المحكمة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” الجمعة، على أن حق التظاهر محمي بموجب التعديل الأول للدستور، رافضة وقف التظاهرة الأسبوعية أو فرض قيود عليها.

وتضمنت القضية التي رفعها مكتب محاماة نيابة عن كنيس “بيت إسرائيل” في مدينة “آن آربر” أن “استمرار التظاهرة أسبوعيا لنحو 18 عامًا تسببت في ضائقة عاطفية تمنعهم من التركيز على عبادتهم”.

وقال القاضي جيفري ساتون إن أعضاء تجمع “بيت إسرائيل” لم يثبتوا أن المتظاهرين تدخلوا في خدمات العبادة الأسبوعية أو تسببوا في ضائقة عاطفية.

وأضاف ساتون أن الحلول المقترحة لتقليل اللافتات المرفوعة في المظاهرة أو وضع حاجز بطول 1000 قدم حول الكنيس من شأنه أن ينتهك الحقوق الدستورية للمتظاهرين، حسبما أفادت وكالة أسوشييتد برس.

وكان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قدم مذكرة لدعم المتظاهرين، قال فيها إن الاحتجاجات تستحق الحماية حتى لو كانت مزعجة.

ورفعت القضية قبل 15 عامًا ومرت عبر مستويات المحاكم المختلفة لولاية ميتشيغان وتم استئناف أحكامها، ويعتبر حكم المحكمة نهائيًا غير قابل للاستئناف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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