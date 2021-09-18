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فلسطينيون يتظاهرون أمام سجن جلبوع دعما للأسرى (فيديو)

18/9/2021

تظاهر فلسطينيون في مناطق الداخل المحتل، السبت، أمام سجن “جلبوع” دعما واسنادا للأسرى الذين نجحوا بالفرار منه.

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في المناطق المحتلة عام 1948، دعت لمشاركة واسعة في التظاهرة التي تحمل عنوان “الحرية لأسرى الحرية” أمام سجن “جلبوع”.

واستنكر المشاركون ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من قمع واعتداء متواصل.

وحمل المشاركون العلم الفلسطيني، ولافتات مكتوب عليها ” لا لقمع الأسرى” و”لا لسياسة العزل”  و”لا للعقوبات الجماعية”، وأيضا “لا لسياسة الانتقام”، مطالبين بالحرية لهم.

وقالت لجنة المتابعة العليا في بيان لها إنه “بعد نجاح ستة أسرى من أبناء شعبنا بتحرير أنفسهم من سجن شطة وإعادة اعتقال أربعة منهم واحتجازهم في أقبية المخابرات في سجن الجلمة، يعيش أسرى شعبنا الفلسطيني في السجون الإسرائيلية حالة من التضييق والتنكيل والانتقام وصلت حد منعهم من حقوقهم الأساسية التي كفلتها لهم كافة المواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية في حالة انتقامية من قبل السجانين والمؤسسة الإسرائيلية”.

ولفتت في البيان أن “الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية أعلنت عن خطوات احتجاجية تصعيدية ضد التنكيل الذي يتعرضون له منها البدء بإضراب تصعيدي عن الطعام يبدأ في عدد من السجون يوم الجمعة القادم”.

وقالت إن “التنكيل والتعذيب والانتقام الذي يتعرض له سجناء الحرية من أبناء شعبنا الفلسطيني في السجون الإسرائيلية هو خارج القانون والقيم الإنسانية والقانونية، وهو يستدعي من أبناء شعبنا خطوات إسنادية داعمة لمطالبهم الإنسانية العادلة ولحقوقهم الشرعية التي كفلتها لهم كل المواثيق والمعاهدات الدولية”.

مظاهرة كفر كنا

كما تظاهر العشرات الفلسطينيين في بلدة كفر كنا إسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال  وضد العنف والجريمة التي تتغاضى عنها السلطات الإسرائيلية في الداخل.

وأكد المشاركون على ضرورة وقف سياسة التنكيل والقمع بحق الأسرى.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف والجريمة المتفشية في المجتمع الفلسطيني في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال.

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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