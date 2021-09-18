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“أبطال كتيبة جنين”.. جدارية ضخمة في غزة وفاءً لأسرى جلبوع وتخليدا لانتصارهم (فيديو)

18/9/2021-|آخر تحديث: 18/9/202105:08 PM (مكة المكرمة)

رسم عدد من الفنانين التشكيليين في قطاع غزة اليوم السبت لوحة جدارية، في لفتة وفاء للأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع عبر نفق في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي بمدينة غزة إلى رسم هذه الجدارية التي يبلغ طولها 40 مترًا ويصل عرضها إلى 3 أمتار، ورسمت فيها وجوه الأسرى الذين نجحوا في الفرار من السجن.

وفي الجدارية رسم ليد تخرج من بين مجموعة من نبات الصبر (التين الشوكي) تُمسك ملعقة حديدية بقوة، كتب عليها (أبطال كتيبة جنين) وتشير للأسرى الستة الذين ينتمون لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وفي خلفية هذه اليد، رُسم جدار يحاكي جدار سجن جلبوع، يقف بجانبه شرطيان إسرائيليان ينظران إلى حفرة النفق التي خرج منها الأسرى الستة.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح، إن هذه الفعالية تأتي وفاء للأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، وتُعبر عن الانتصار.

وأشار إلى أن الحركة أرادت أن تخلد هذه الجدارية عملية الهروب في ذاكرة الشعب الفلسطيني لضمان عدم نسيانها أو نسيان معاناة الأسرى داخل السجون.

وأكد أن الجدارية تبعث برسالة للأسرى داخل السجون أن المعركة مع العدو مفتوحة والشعب على امتداد الوطن مؤيد لكم وهو حاضر مع معاناة الأسرى ولن يتخلى عنهم.

وجدد تأكيد حركة الجهاد الإسلامي على استمرارية دعمها للأسرى داخل السجون في كل الإجراءات التي يتخذونها لانتزاع حقوقهم وحريتهم”.

هذا وقد فرّ 6 أسرى فلسطينيون وجميعهم من محافظة جنين يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري من سجن جلبوع الشديد الحراسة شمالي إسرائيل عبر نفق من زنزانتهم إلى خارج السجن.

وأُعيد اعتقال 4 منهم الجمعة والسبت الماضيين، في وقت لا تزال فيه السلطات الإسرائيلية تبحث عن الأسيرين مناضل نفيعات وأيهم كممجي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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