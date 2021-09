قرار غير مسبوق.. فرنسا تستدعي سفيري أمريكا وأستراليا بسبب أزمة الغواصات

غرقت فرنسا في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع الولايات المتحدة وأستراليا بعد أن استدعت سفيريها من البلدين بسبب اتفاق أمني ثلاثي أدى إلى إحباط عقد شراء استراليا غواصات صممتها فرنسا.

واستدعت فرنسا الجمعة سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور في قرار غير مسبوق تجاه حليفين تاريخيين، عقب إلغاء استراليا عقدًا ضخمًا مع باريس لشراء غواصات وإبرامها آخَر جديدًا مع واشنطن للغرض نفسه.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في بيان له إن الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ هذا القرار النادر بسبب خطورة الواقعة، وأوضح “بناءً على طلب رئيس الجمهورية، قرّرتُ أن استدعي فورًا إلى باريس للتشاور سفيرينا لدى الولايات المتحدة وأستراليا”.

The U.S. and Australia went to great lengths to keep France in the dark about a nuclear submarine deal that killed Paris’s largest defense contract. https://t.co/IYXQh2Ljud — The New York Times (@nytimes) September 18, 2021

وأضاف “هذا القرار الاستثنائي تُبرّره الخطورة الاستثنائيّة لما أعلنته أستراليا والولايات المتحدة في 15 سبتمبر/أيلول”.

وكانت أستراليا قد أعلنت يوم الخميس أنها ستلغي صفقة قيمتها 40 مليار دولار مع مجموعة (نافال) الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية.

وقات إنها ستبني بدلًا من ذلك ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أمريكية وبريطانية بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية، ووصفت فرنسا ذلك بأنه “طعنة في الظهر”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي -لم تسمه- قوله إن تلك أول مرة تستدعي فيها باريس سفراء لها بهذه الطريقة.

ولم يشر بيان الخارجية الفرنسية إلى بريطانيا لكن المصدر الدبلوماسي قال إن فرنسا تعتبر أن بريطانيا انضمت إلى الاتفاق بطريقة “انتهازية”. وأوضح المصدر قائلًا “لسنا بحاجة إلى إجراء مشاورات مع سفيرنا في بريطانيا لمعرفة ما يجب فعله أو استخلاص أي استنتاجات”.





العلاقات مع أستراليا

وقالت أستراليا صباح اليوم السبت إنها تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في كانبيرا وإنها تثمن علاقتها مع فرنسا وستستمر في التواصل مع باريس بشأن قضايا أخرى.

وقال متحدث باسم وزيرة الخارجية في بيان إن “أستراليا تتفهم خيبة أمل فرنسا العميقة من قرارنا الذي تم اتخاذه بما يتفق مع مصالح الأمن القومي الواضحة والمُعلن عنها”.

ويمثل هذا الخلاف أدنى نقطة وصلت إليها العلاقات بين أستراليا وفرنسا منذ عام 1995 عندما احتجت استراليا على قرار فرنسا استئناف التجارب النووية في جنوب المحيط الهادئ واستدعت سفيرها للتشاور.

ورفض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، انتقادات فرنسا وقال إنه أثار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتمال أن تلغي بلاده صفقة الغواصات التي أبرمتها عام 2016 مع شركة فرنسية.

AUKUS alliance: France recalls ambassadors to US, Australia over sub deal

https://t.co/BOVjv1dUBe — News SummedUp NZ (@newssummedupNZ) September 18, 2021

وأصر موريسون على أنه أبلغ ماكرون في يونيو/حزيران بأن أستراليا أعادت النظر في الصفقة، وقال “لقد أوضحت أن هذه مسألة ستعين على أستراليا اتخاذ قرار بشأنها بما يخدم مصلحتنا الوطنية”.

ويأتي توتر العلاقات بين أستراليا وفرنسا في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة مع حلفائها إلى الحصول على دعم إضافي في آسيا والمحيط الهادئ وسط مخاوف من تنامي نفوذ الصين.

وتستعد فرنسا لتولي رئاسة الاتحاد الأوربي الذي أصدر استراتيجيته لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، متعهدًا بالسعي لإبرام اتفاق تجاري مع تايوان ونشر المزيد من السفن لإبقاء طرق الملاحة البحرية مفتوحة.

JUST IN: France recalls ambassadors from U.S. and Australia over canceled submarine deal https://t.co/vSL0TS65WQ — CBS News (@CBSNews) September 17, 2021

فرنسا “شريك حيوي”

وفي إطار الجهود التي تُبذل منذ الخميس لتهدئة غضب باريس، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن “فرنسا شريك حيوي وأقدم حليف لنا، ونعتقد أن علاقتنا قيّمة جدًا”.

وقال نيد برايس أمس الجمعة أن بلاده تأمل في أن تتمكن من إثارة خلافها مع فرنسا بشأن أزمة الغواصات الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة.

وكتب برايس على تويتر “لقد كنا على اتصال وثيق مع حلفائنا الفرنسيين” و”نأمل أن نتمكن من مواصلة نقاشنا حول هذا الموضوع على مستوى عال في الأيام المقبلة.

وقال إنه “يتفهم موقف الفرنسيين، مؤكدًا أنه أحيط علمًا بقرار باريس غير المسبوق استدعاء سفيرها في الولايات المتحدة للتشاور.

France recalls its ambassadors to the United States and Australia over submarine dispute https://t.co/cxUAjVsaMS — The Washington Post (@washingtonpost) September 17, 2021

وسيحضر وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والفرنسي جان إيف لودريان إلى نيويورك الأسبوع المقبل لحضور الاجتماع السنوي للأمم المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الأربعاء عن تحالف دفاعي جديد بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، موسعًا نطاق تقنية الغواصات الأمريكية العاملة بالدفع النووي لتشمل أستراليا.

واعتبرت باريس أن التخلي عن مشروع الغواصات الفرنسية والإعلان عن شراكة جديدة “يشكلان سلوكًا غير مقبول بين الحلفاء، وتؤثر عواقبه على مفهوم تحالفاتنا وشراكاتنا وأهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ لأوربا”.