أردوغان: صادراتنا تحقق رقما قياسيا جديدا يتجاوز 200 مليار دولار (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن صادرات بلاده سجلت رقمًا قياسيًّا جديدًا تجاوز 200 مليار دولار.

جاء ذلك ضمن كلمته في الجمعية العامة الـ28 لمجلس المصدرين الأتراك وحفل توزيع جوائز أصحاب المراكز الأولى بالصادرات.

أردوغان: حققت صادراتنا 19 مليار دولار في أغسطس، وهو رقم قياسي مقارنة بالعام الماضي pic.twitter.com/uUu0sS8mpq — TRT عربي (@TRTArabi) September 18, 2021

وأضاف أردوغان أن بلاده وصلت إلى عتبة مهمة ببلوغ صادراتها العالمية نسبة 1%، وهو أعلى أرقام للصادرات في تاريخ تركيا على الصعيد الشهري ونصف السنوي والسنوي.

وتابع “تجاوزت صادراتنا على صعيد 12 شهرًا حاجز 200 مليار دولار لأول مرة، وحطمت رقمًا قياسيًّا بتسجيلها 211 مليار دولار، حتى أمس الجمعة.

وأكد الرئيس التركي أن المصدرين بالنسبة إليه هم رفاق درب ونضال وقضية ومصير، وأنه وقف بجانبهم دائمًا، وظهر ذلك جليًا خلال فترة جائحة كورونا، مضيفًا أن حكومته تدرك جيدًا الإمكانات ومساحات العمل التي اكتسبتها المجالات الأخرى على خلفية تعزيز الاقتصاد التركي.

واعتبر أردوغان التجارة ليست مجرد بيع وشراء لا سيّما في الوقت الراهن، بل أصبحت لها مهام تتجاوز ذلك، وأن المصدرين أهم ممثلين العلاقات الثقافية والاجتماعية بجانب التجارة في البلدان التي يقصدونها.

وذكر أن مجلس المصدرين الأتراك -يضم 27 قطاعًا، و61 اتحادًا، وأكثر من 95 ألف مصدر- يهدف إلى جعل البلاد صاحبة فائض على صعيد التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن تلك الإنجازات أصبحت مصدرًا لرفع المعنويات في البلاد.

وشدد الرئيس التركي على أن التصدير يعد من أهم مؤشرات حسن استثمار تركيا للفرص العالمية ونجاحها في مواجهة التهديدات والتزامها بأهدافها المنشودة، لافتًا إلى أن ارتقاء تركيا المستمر في مؤشر الابتكار العالمي يُظهر بوضوح أن إنجازاتها ليست مصادفة، وإنما هي ثمرة جهد مخلص ومكثف.

وبيّن أن للتصدير أهمية كبيرة لتحقيق هذا الهدف، ولذلك تسعى تركيا لرفع عدد مصدريها إلى 150 ألفا في المرحلة الأولى ثم إلى 300 ألف، مع مواصلة زيادة الاستثمار والإنتاج ورفع مستوى التكنولوجيا والجودة وتوسيع النطاق في سبيل دخول مصاف أكبر 10 اقتصادات بالعالم.

وقال أردوغان إن أداء تركيا في التصدير كان جيدًا للغاية خلال 2020 رغم الظروف الوبائية، وإن هذا الأداء في مستوى أفضل خلال العام الجاري، مؤكدًا أن قيمة الصادرات التركية، في أغسطس/آب الماضي، بلغت 19 مليار دولار مسجلة ارتفاعًا بنسبة 52% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضح أن هذه القيمة تعد رقمًا قياسيًا بالنسبة إلى تركيا، وأن حكومته تأمل الوصول إلى 20 مليار دولار خلال سبتمبر/أيلول الجاري.

,وأشار إلى أن الاقتصاد التركي حقق نموًا بنسبة 21.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي وأن مساهمة صادرات السلع والخدمات في هذا النجاح بلغت 10.8 نقاط، ومساهمة صافي الصادرات حققت 6.9 نقاط.

وذكر الرئيس التركي أن هذا المعدل كان أعلى مساهمة للصادرات في أرقام النمو المعلنة على مدار الـ 23 عامًا الماضية، وهناك أمثلة قليلة جدًا في العالم يمكن مقارنتها بارتفاع صادرات تركيا.

وأشار إلى أنه يعتزم الإعلان -خلال أيام- عن خطة عمل جديدة تتعلق بالتصدير إلى 17 دولة تبعد عن تركيا 8 آلاف كيلومتر وتشكل 64% من الاقتصاد العالمي بقيمة 84.5 تريليون دولار.

وكشف عن خطة لبناء مركز معارض كبير في إسطنبول يتناسب مع قدرات تركيا وسيضم مجلس المصدرين الأتراك، وذلك في إطار الأهداف الرامية إلى جعل إسطنبول مركزًا للمعارض بالعالم.