في ذكراها.. ناشطون: مجزرة صبرا وشاتيلا جريمة لن تسقط بالتقادم (فيديو)

أحيا الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا التي جرت في 16 سبتمبر/أيلول 1982، واستمرت 3 أيام وقُدر عدد ضحاياها بين 750 و3500 قتيل ومفقود.

" #صبرا هوية عصرنا حتى الأبد"… ناشطون يحيون الذكرى الـ 39 لمذبحة #صبرا_وشاتيلا pic.twitter.com/2cvnN6w4q1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 17, 2021

وخلد شعراء وفنانون المجزرة في أعمالهم بينهم الشاعر الفلسطيني محمود درويش في إحدى قصائده قائلا “صبرا هوية عصرنا حتى الأبد”.

The Sabra and Shatila massacre took place over three days, from 16 to 18 September 1982. This tragedy claimed the lives of around 3,500 – 8,000 people, including the elderly, women, children, babies who were brutally slaughtered and killed. #صبرا_وشاتيلا pic.twitter.com/s3DOUsMlL3 — Dhila Cukup (@Soulmateobaidah) September 16, 2021

وتحدث الناشطون عن انتهاكات -ارتكبها الجيش الإسرائيلي ومليشيات لبنانية- مر عليها 39 عاما، لم ترحم حتى النساء والأطفال لتكون مذبحة مخيم صبرا وشاتيلا إحدى أبشع المجازر، ودُفنت الجثث في مقابر جماعية وتحت أنقاض البيوت التي هدمت، ما أدى إلى صعوبة إحصاء عدد الضحايا.

39 years since one of the most heinous crimes of the Israeli occupation. Do not forget .. and know your children.#Sabra_and_Shatila massacre#صبرا_وشاتيلا#صبرا_وشاتيلا39 pic.twitter.com/HZfjGs7SEi — Mahmoud Elshabasy (@elshabasy1) September 16, 2021

وجرت المجزرة عندما كان آرئيل شارون ورافائيل إيتان قائدين للجيش الإسرائيلي، وحاصر جيش الاحتلال المخيم ومنع خروج اللاجئين واستهدف طواقم الإسعاف.

نقف لحظة عند الخسارات الكبيرة، عند الفقد اللاذع.. عندما تذهب الروح ويبقى الألم .. #ميلانة_بطرس تحمل جرحها في صورة زوجها وأطفالها الذين فقدتهم في #مجزرة #صبرا_وشاتيلا .. هي قصة من قصص #صبرا_وشاتيلا39 #SabraAndShatila pic.twitter.com/5o51f93ZOj — ميسون عزام (@MayssounAzzam) September 16, 2021

وقالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية إن ما حدث جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وشكلت إسرائيل لجنة تحقيق قضائية أعلنت أن “شارون يتحمل مسؤولية غير مباشرة”، ما دفعه إلى الاستقالة من منصبه، لكن لم يحاسب أي من المسؤولين عن المجزرة حتى الآن.

❁ The Sabra and Shatila massacre is one of several massacres committed by Israeli occupation forces aims at ethnic cleansing of the Palestinians.❁#فريق_مجاهدون #صبرا_وشاتيلا#SabraAndShatila#IsraeliCrimes pic.twitter.com/Yoeh8YcVT4 — MAJHOOL (@MAJHUL28) September 16, 2021

وقال أحد المغردين إن المجزرة وإن مر عليها كل هذا الزمن فهي “جريمة لن تسقط بالتقادم”.

قبل 39 سنة في مثل هذا اليوم، ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني بالتعاون مع الكتائب/الميليشيات اللبنانية العميلة له، و لمدة 36 ساعة، واحدة من ابشع المجازر بالتاريخ الانساني المسجل، ضد اللاجئين الفلسطينيين العزل بمخيمي #صبرا_وشاتيلا .

الجريمة لن تسقط بالتقادمhttps://t.co/2LdRbFdfol — Hasan Sari (@HasanSari7) September 16, 2021

شاهد على المذبحة

بدأت المجزرة مع شروق الشمس بعد أن فرض الجيش الإسرائيلي حصارا على أبواب المخيمين تمهيدا للاقتحام، وذلك بعد أن سهّل الطريق أمام “مليشيا حزب الكتائب” اللبنانية المسلحة -الشريكة في الهجوم- و”جيش لبنان الجنوبي” الذي كان له دور فيما جرى.

تبلغ مساحة صبرا وشاتيلا نحو كيلومتر مربع واحد، فيما يقدر عدد سكانهما اليوم بحوالي 12 ألف شخص (رقم غير رسمي)، من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

في كيلو متر مربع واحد حوصر آلاف الفلسطينيين.. ذُبحوا في الشوارع وأمام عائلاتهم أُعدموا.. بُقرت بطون الحوامل واغتُصبت النساء والأطفال..

39 عاما على أهوال مجزرة صبرا وشاتيلا.. جرائم لم تغب في ذاكرة من تبقى من شهود ولا من خلفهم..#صبرا_وشاتيلا pic.twitter.com/qrASIWQ3Tz — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) September 16, 2021

ويستذكر الفلسطيني محمد سرور (56 عامًا) “أكثر المشاهد التي ما زال رعبها يرافقني صورة جاري أحمد الذي تعرض للذبح، ووُضِع رأسه على عصا في منتصف الشارع، بالرغم من أنني قد خسرت عائلتي بكاملها في هذه المجزرة، إلا أن مشهد ذبح أحمد ما زال يرافقني حتى اليوم”.