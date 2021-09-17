مصر.. مجمع سجون جديد “على الطراز الأمريكي” يثير جدلا واسعا (فيديو)

بعد أيام قليلة من تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن افتتاح أكبر مجمع سجون في البلاد “على الطراز الأمريكي خلال أيام”، ما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل.

وأكد السيسي -في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية- على أن من يوجد داخل السجون يجب أن يتلقى معاملة إنسانية وآدمية، مضيفا أنه سيحرص على توفير إعاشة كريمة ورعاية طبية وإنسانية محترمة.

وتابع “حتى لو المواطن أذنب فلا يمكن أن نعاقبه مرتين”، مؤكدا أن هذا السجن سيكون واحدًا من 7 أو 8 سجون سيتم إنشائها خلال الفترة القادمة.

هذه هى حقوق الإنسان …

السيسي خلال أسابيع قليلة سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر، وهو الأول من بين 7 أو 8 سيجري إنشائهم ..

هي دى الجمهورية الجديدة #مصر_سجن_كبير pic.twitter.com/Ep7TCaId57 — hazem saleh (@hazemsa04396744) September 16, 2021

وتفاعل الناشطون مع الإعلان عن قرب افتتاح مجمع السجون الجديد، وغردت الناشطة منى سيف “هذه هي فعلا المشاريع التي يحتاجها الشباب: مجمع سجون”.

وغرد المدون حسن شداد “على فكرة هذا خبر ممتاز. وهذا ليس مزحا لأن المعتقلين والمساجين محتاجين أماكن ورعاية بغض النظر عن أي شيء”.

لم أسمع في حياتي أن رئيسا يبشر الناس بفتح مزيدا من السجون ، عادة يتحدث الرئيس عن فتح المشافي المدارس الجامعات الا في #مصر #السيسي طلع على الناس أمس يبشرهم بفتح مجمع سجون على الطريقه الأمريكيه ! عليكم العوض #سجون_السيسي — Mohamed Gamil (@MGamil_AOHR) September 17, 2021

وتساءل الباحث حسين بيومي “لماذا نتغاضى عن أن ضباط الشرطة يسيئون إلى آلاف السجناء وعائلاتهم بشمل يومي؟”.

ودافع المدون طه محمد عن مجمع السجون الجديد ووضفه باعتباره “منطقة كاملة متكاملة: نيابات ومحاكم وسجون من أجل تقليل مسألة الترحيلات”.

وتساءل أحمد سند “هل ينبغي أن تكون السجون فقط على الطراز الأمريكي؟ نريد دخلا سنويا على الطراز الأمريكي، نوعية تعليم وصحة على الطراز الأمريكي، حريات وكونغرس ودستور على الطراز الأمريكي”.

وخاطب المدون رضا أبو آدم وسائل الإعلام التي نشرت الخبر “أين افتتاح المصانع والطرق والكباري والمشاريع الكبرى؟ أنتم تسلطون الضوء على الأخبار السلبية فقط”.

انشاء مجمع سجون

يعني بكل بساطه ارتفاع معدل الجريمه

يعني انعدام الامن

وكل دا على لسان الرئيس

تفتكروا في استثمار اجنبي هيجي مصر — mohamed ramadan (@m2omar3) September 16, 2021